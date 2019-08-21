Главные новости к утру 21 августа

США поставят Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму $8 млрд. Закупка станет крупнейшей сделкой США и Тайваня с 1992 года. Об исторической сделке.

Против 13 ингушских полицейских завели уголовные дела после того, как они отказались разгонять участников митинга против соглашения о границе с Чечней. Акция протеста началась 26 марта в Магасе и была объявлена бессрочной. О конфликте в регионе.

Крупнейший американский ритейлер Walmart подал в суд на компанию Илона Маска Tesla. Причиной иска стали случаи возгорания солнечных батарей производства Tesla, установленных на крышах магазинов торговой сети.

Глава Белого дома Дональд Трамп отложил намеченный визит в Данию из-за реакции властей страны на возможную продажу США Гренландии. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала абсурдной дискуссией идею американского президента о покупке острова. Визит был запланирован на 2 сентября. О дискуссии.

РЖД вложат около 2,5 млрд руб. в строительство отдельной железнодорожной ветки к недавно открытому аэропорту Гагарин в Саратове. Железнодорожный терминал рядом с аэропортом будет выполнен в одном стиле с недавно построенным аэропортом. Об открытии нового аэропорта.

В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом Эмманюэль Макрон поддержал идею главы Белого дома пригласить Россию на будущий саммит G7, сообщил источник телеканалу CNN. Вопрос о приглашении России господин Трамп обсудит с членами G7 уже в эти выходные во Франции. О встрече Путина и Макрона во Франции.

О предстоящих 21 августа событиях читайте в анонсе “Ъ”.