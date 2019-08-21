США поставят Тайваню 66 истребителей F-16 на сумму $8 млрд

Белый дом официально уведомил Конгресс США о решении поставить частично признанному государству Тайвань 66 истребителей F-16 на сумму $8 млрд, сообщили в Госдепартаменте США.

«Сегодня администрация официально известила Конгресс о предложенной поставке Тайваню 66 истребителей F-16C/D Block 70, а также запасных частей и сопутствующего снаряжения на сумму $8 млрд в рамках программы иностранной военной помощи, курируемой Госдепартаментом США»,— сказал дипломат (цитата по ТАСС).

Как ранее писал “Ъ”, закупка 66 самолетов станет крупнейшей сделкой США и Тайваня с 1992 года, когда администрация Джорджа Буша-старшего решила «наказать» материк за подавление протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и продала острову 120 самолетов F-16.

При этом эксперты, опрошенные “Ъ”, полагают, что баланс сил между Тайбэем и Пекином эта сделка не изменит, но в совокупности с другими шагами Вашингтона призвана оказать на Пекин давление на финальной стадии переговоров по окончании торговой войны.

Подробнее о стратегически важной для Вашингтона сделке читайте в материале “Ъ” «США окрыляют Тайвань».