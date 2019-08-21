РЖД построят отдельную железнодорожную ветку к новому аэропорту Саратова за 2,5 млрд рублей

РЖД вложат около 2,5 млрд руб. в строительство отдельной железнодорожной ветки к недавно открытому аэропорту Гагарин в Саратове, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева.

«Это серьезный проект. Сейчас мы определяем траекторию новой ветки. Также стоит задача построить современный железнодорожный терминал рядом с аэропортом, который должен быть выполнен в одном стиле с Гагариным»,— сказал господин Альмеев.

Протяженность новой железнодорожной ветки составит 4,5-5 км и пойдет в полосе отвода действующей железной дороги. Для возведения ветки необходимо построить мост через реку Курдюм и путепровод в месте пересечения с автотрассой.

18 августа новый саратовский аэропорт Гагарин принял первый тестовый рейс авиакомпании «Победа». 20 августа аэропорт, строительство которого велось с 2012 года, начал принимать регулярные рейсы в штатном режиме, а старый аэропорт Саратов Центральный закрыт.

Открытие нового аэропорта уже привело к сокращению количества авиарейсов из Саратова и увеличению тарифов в несколько раз. Эксперты советуют властям рассмотреть возможность субсидировать ряд рейсов, в областном правительстве уверяют, что уже занялись расчетами.

Подробнее о загруженности нового аэропорта читайте в материале “Ъ” «“Гагарин” встал не на те рейсы».