Walmart подал в суд на Tesla из-за возгораний солнечных батарей ее производства

Крупнейший американский ритейлер Walmart подал в суд на компанию Илона Маска Tesla, сообщает сразу несколько информагентств со ссылкой на копию искового заявления. Причиной иска стали случаи возгорания солнечных батарей производства Tesla, установленных на крышах магазинов торговой сети.

Согласно поданному иску, в период с 2012-го по 2018 год было зафиксировано семь случаев возгорания солнечных батарей. Всего в течение шести лет батареи были установлены более чем на 240 крышах магазинов сети. Сумма требуемой от Tesla компенсации в иске не указана.

Walmart обвиняет Tesla в грубой халатности, некомпетентности сотрудников ее компании, проводивших осмотр установленных батарей, и в технических погрешностях при самой установке. Кроме возмещения ущерба, нанесенного компании в результате возгорания объектов, Walmart требует демонтировать все установленные солнечные батареи Tesla.