В Ингушетии завели дела на полицейских, отказавшихся разгонять митинг из-за границы с Чечней

Против 13 ингушских полицейских завели уголовные дела после того, как они отказались разгонять участников митинга против соглашения о границе с Чечней. Акция протеста началась 26 марта в городе Магас, оппозиция объявила ее бессрочной.

«Им предъявлено обвинение по уголовному делу, 286.1 УК (неисполнение приказа.—“Ъ”). Дело закрытое, все они дали подписку о неразглашении»,— рассказал «МБХ медиа» адвокат полицейских Магомед Куриев. Фигурантам дела грозит до пяти лет лишения свободы.

Перед этим суд отказался восстановить иски полицейских, которые просили восстановить их на работе. «Было несколько свидетелей, двое сказали, что вообще ничего не видели, один дал очень уклончивые показания из которых ничего не понятно»,— отметил господин Куриев. Он добавил, что в сети есть видео с полицейскими. На нем, по его словам, видно, что сотрудники не совершали ничего противозаконного, пытались поговорить со старейшинами и убедить протестующих разойтись.

Напомним, причиной протестов в Ингушетии стало то, что 26 сентября 2018 года главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуровым (на тот момент) и Чечни Рамзан Кадыров подписали соглашение о пересмотре границы между двумя республиками. Инициативная группа просила провести референдум по этому вопросу, но избирательная комиссия Ингушетии дважды ей отказала. Российский конгресс народов Кавказа (РКНК) обратится в администрацию президента РФ с просьбой создать специальную комиссию по урегулированию ситуации в Ингушетии.

О ситуации вокруг границы Ингушетии и Чечни читайте в материале “Ъ” «Административную границу доводят до Старой площади».