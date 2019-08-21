«Гагарин» встал не на те рейсы

Открытие аэропорта «Гагарин» привело к сокращению количества авиарейсов из Саратова. Об этом объявили сразу несколько перевозчиков. Ситуация обусловлена возможностями аэропорта принимать среднемагистральные широкофюзеляжные самолеты, вмещающие больше пассажиров, чем используемые ранее авиакомпаниями самолеты регионального типа. Кроме того, тарифы в новом аэропорту в несколько раз выше, чем в закрытом 20 августа «Саратове Центральном». Генеральный директор оператора нового аэропорта называет сложившуюся ситуацию «плановой и понятной». Эксперты советуют властям рассмотреть возможность субсидировать ряд рейсов, в областном правительстве уверяют, что уже занялись рассчетами.

Авиакомпании сокращают количество рейсов из нового саратовского аэропорта «Гагарин», который начал принимать рейсы 20 августа. В ближайшее время количество рейсов авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) из Саратовского аэропорта сократится вдвое: до 2 сентября их будет четыре, со 2 по 8 сентября — три, после 9 сентября останется два. Ранее, на совещании по вопросам готовности аэропортового комплекса генеральный директор S7 Airlines Владимир Объедков выразил желание, чтобы оператор аэропорта (АО «СарАэро-Инвест», входит в холдинг «Аэропорты Регионов») «поработал над стоимостью обслуживания в аэропорту». В противном случае авиакомпании «будет крайне сложно обеспечить приемлемые для пассажиров тарифы на перевозки».

Коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов сообщил „Ъ-Средняя Волга“, что сборы действительно значительно повысились, но компания «планово» прекращает полеты из аэропорта «Гагарин» с 16 сентября. «Саратов — интересный для компании регион, поэтому мы будем следить за ситуацией, чтобы принять решение о выполнении программы в период зимней навигации»,— отметил господин Крутов.

В «Аэрофлоте» во вторник не ответили на запрос „Ъ-Средняя Волга“.

Ранее летный директор компании Игорь Чалик отмечал, что решение об увеличении количества рейсов либо емкости самолетов будет принято после оценки пассажиропотока.

На сегодняшний день эта авиакомпания оставляет два «саратовских» рейса в сутки из четырех. Во вторник в системах бронирования появилось «зимнее» расписание «Аэрофлота».

Тариф «Гагарина» за взлет-посадку в новом аэропорту составляет 1010 руб./т максимальной взлетной массы воздушного судна, что более чем в три раза больше, чем в закрывшемся во вторник аэропорту «Саратов Центральный» (305 руб./т), сбор за обеспечение авиационной безопасности составляет 921 руб./т максимальной взлетной массы воздушного судна (в «Саратове Центральном» — 315 руб./т), сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних линиях составляет 186 руб./пасс., на международных линиях — 268,80 руб./пасс., тогда как в «Саратове Центральном» он составлял 33 руб./пасс. Тарифы за обслуживание пассажиров в новом аэропорту составят 498 руб./пасс. на внутренних и 718,8 руб./пасс. на международных линиях. В старом аэропорту было 82 и 160 руб./пасс. соответственно.

Напомним, аэропортовый комплекс в Сабуровке Саратовской области строили с 2012 года, сроки его сдачи несколько раз переносили. Объем бюджетных инвестиций оценивается в 7,22 млрд руб., объем внебюджетных инвестиций — 8 млрд руб.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил задачу «вернуть саратовских пассажиров» в новый аэропорт, а также привлечь авиапассажиров из других регионов — Пензы, Мордовии, Уральска, Волгоградской области. «Тогда мы выйдем на задачу в 1 млн пассажиров в год»,— отметил он, добавив, что «сегодня никаких рисков нет, качество предоставления авиауслуг ничем не ограничено».

Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский, комментируя сокращение количества рейсов, отметил, что это была прогнозируемая ситуация. «Вся идея строительства нового аэропорта была связана с тем, что старый аэропорт не мог принимать среднемагистральные и широкофюзеляжные самолеты. Туда летали только на самолетах регионального типа, что, безусловно, сказывалось на дальности полета, комфортности, себестоимости и цене полетов. Большая работа была проведена, чтобы в Саратов могли прилетать среднемагистральные самолеты, которые по емкости в два-три раза больше, чем региональные типы. Поэтому эффект от того, что авиакомпании перешли с региональных типов Embraer и Superjet на Boeing 737–800 или на Airbus A320 вполне закономерен. Это дополнительный комфорт и снижение себестоимости полета. Себестоимость рейса на Airbus A320 на 30% ниже, чем на Embraer или Superjet. Абсолютно правильное решение авиакомпаний о сокращении частот, но сохранении емкости полетов»,— отметил господин Чудновский.

Руководитель агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отметил, что в ближайшие несколько лет снижения тарифов и стоимости авиабилетов не произойдет, так как инвестор должен «отбить» вложенные денежные средства. «Он будет это делать в том числе с помощью высоких тарифов, а авиакомпании, в свою очередь, будут закладывать эти расходы в стоимость авиауслуг для пассажиров. С той разницей, что характеристики нового аэропорта позволяют принимать лайнеры вплоть до А321, чего не мог себе позволить старый аэропорт. Полагаю, авиакомпании будут сокращать количество рейсов, но увеличивать емкость самолетов. Таким образом, за счет количества пассажиров, обслуживание каждого рейса будет обходиться дешевле. Еще я бы посоветовал саратовским властям рассмотреть возможность субсидирования региональных рейсов»,— отметил авиа­эксперт.

В правительстве Саратовской области „Ъ-Средняя Волга“ подтвердили, что в настоящее время власти «обсуждают и просчитывают» возможность субсидирования ряда рейсов, однако окончательное решение пока не принято.

Марина Ковалева