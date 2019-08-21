Главные анонсы 21 августа

В Финляндию по приглашению президента Саули Ниинисте прибудет президент Россиии Владимир Путин. Президенты проведут официальные переговоры в президентском дворце. Помимо двусторонних отношений между Финляндией и Россией, обсудят региональные и международные вопросы.

В Москву с визитом прибудет президент Мозамбика Филипе Ньюси. Он пробудет в России до 23 августа. Запланирована его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

В Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с исполнительным вице-президентом Венесуэла Делси Родригес. Темой беседы станут двусторонние отношения, затрагивающие реализацию крупных совместных проектов в области экономики, науки, высоких технологий и культуры. Также будет обсуждаться ситуация в Венесуэле. О ситуации в стране

В тот же день Сергей Лавров обсудит с главой МИД Германии Хайко Маасом ситуацию на Украине, в Сирии и Иране.

В Минске состоится встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. О ситуации в ДНР и ЛНР

Мосгорсуд рассмотрит иск оппозиционера Дмитрия Гудкова на решение об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы. Сам он находится отбывает 30 суток административного ареста за несанкционированный митинг 27 июля.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации 57 кандидатам-самовыдвиженцам. В связи с этим в столице с июля проходят протестные акции в их поддержку. О протестах

В Пирее (Греция) пройдет первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов UEFA «Краснодар»—«Олимпиакос».