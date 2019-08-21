Банки выкатили ссуды

Банкиры начали выводить на стагнирующий рынок автопродаж новые виды кредитов, не предполагающие залог машины и ее страхование по каско. За счет этих продуктов они рассчитывают потеснить лидеров рынка автокредитования. Но эксперты полагают, что нововведение может подстегнуть продажи автомобилей, однако скорее в сегменте подержанных машин, и крупные банки новая схема не слишком интересует.

О том, что ОТП-банк и банк «Ренессанс Кредит» завершают пилотные проекты и намерены масштабировать выдачу кредитов на покупку автомобиля без его залога и оформления каско, рассказали “Ъ” в банках. Таким образом, кредитные организации фактически возвращаются на рынок автокредитования, с которого ушли несколько лет назад.

В ОТП-банке можно взять в кредит сумму до 4 млн руб. на срок до 60 месяцев по ставке 10,99–16,99% годовых. Пилот по продукту банк запустил в сентябре прошлого года, однако активно начал выдавать данные кредиты в апреле 2019 года. Сейчас портфель составляет почти 900 млн руб. В сентябре ОТП-банк планирует расширить географию выдачи автокредитов с 6 до более чем 20 регионов. «Ренессанс Кредит» запустил пилот по выдаче таких кредитов в апреле текущего года и на данный момент в месяц выдает около 20 млн руб. по ставке 13–16% годовых. Сейчас банк сотрудничает с отдельными дилерами в пяти регионах России, в ближайший месяц планирует масштабировать выдачи.

При этом пока уровень просрочки по данным кредитам не отличается от других сегментов, несмотря на отсутствие залога. «Мы предоставляем кредиты на сравнительно небольшие по сравнению с автокредитами суммы, которые по размеру аналогичны кредитам наличными,— говорит директор департамента продаж банковских продуктов "Ренессанс Кредита" Сергей Васильев.— И поэтому не видим необходимости брать товар в залог, но уделяем особое внимание оценке рисков». По словам зампреда правления ОТП-банка Александра Васильева, банк принял решение не брать автомобили в залог, так как это создает дополнительные сложности при взыскании. «Дефолт по данной программе не выше, чем по другим продуктам банка»,— указывает он.

Однако крупные игроки на рынке автокредитования не планируют запуск подобных программ. В ВТБ отметили, что рынок автокредитования движется в сторону более простых и легких продуктов: клиентам важно предоставлять минимум документов и получать решение в экспресс-формате. «Еще одной тенденцией является снижение минимального первоначального взноса,— заявили в банке.— Одним из факторов, помогающих снизить ставку для клиентов, является наличие залога». «Ключевой минус для банка — это отсутствие обеспечения по кредиту, а значит, большие сложности при работе с неблагонадежными заемщиками»,— говорит начальник управления продуктовой политики департамента автокредитования Русфинанс-банка Алексей Бородавин. В Сетелем-банке не ответили на запрос “Ъ”.

В автосалонах полагают, что подобные продукты могут привести к росту продаж. По данным АЕБ, продажи новых машин за январь—июль сократились на 2,4%, однако участники рынка оценивают падение как более значительное (см. “Ъ” от 7 августа). По данным «Автостата», за первое полугодие продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ упали на 1,4% (см. “Ъ” от 30 июля). «Предложенный инструмент сделает покупку автомобиля в кредит более привлекательной и снизит риски оспаривания сделок по автомобилям в залоге на вторичном рынке,— полагает директор филиала "Авилон Hyundai" Дмитрий Макарычев.— Хотя важно не забывать, что автодилеры сегодня продают автомобили, как правило, с убытком, и продажа страховых продуктов — один из немногих источников компенсации части убытков». «Отсутствие требований залога и каско, как правило, компенсируется повышенными процентными ставками и дополнительными требованиями к клиенту»,— отмечает глава департамента финансовых услуг «Автоспеццентра» Дмитрий Мольков.

По словам гендиректора Frank RG Юрия Грибанова, успех на рынке новых автомобилей зависит от способности банка договариваться с автодилерами. «На условия конечного кредита сильно влияют отношения и преференции, которые дает автопроизводитель банку-партнеру, и с большей долей вероятности в автоцентре клиенту предложат кредит дружественного банка,— отмечает он.— Поэтому новым банкам будет достаточно сложно добиться значительных выдач в этом сегменте». При этом, по его словам, в сегменте подержанных машин происходит серьезная битва за клиента, поскольку там значительно ниже проникновение кредитов.

Светлана Самусева, Ольга Никитина