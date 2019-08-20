МТС прогнозирует дефицит частот для 5G

В диапазоне 4,5–4,99 ГГц, который Минкомсвязь предложила рассматривать как приоритетный для запуска 5G в России, будет недостаточно частот для работы сетей 5G четырех операторов связи, сообщил президент МТС Алексей Корня. «Если будет выбран 4,5–4,99 ГГц, этого диапазона будет для четырех операторов недостаточно. Все равно будут нужны другие диапазоны»,— сказал Алексей Корня. По его словам, операторы предлагали выделить минимум 100 МГц в C-band (ресурс в диапазоне 3,5 ГГц), а также ресурс в миллиметровом диапазоне. По словам Алексея Корни, в Южной Корее, где запущена сеть 5G, три оператора используют одну полосу шириной 80 МГц и две по 100 МГц в C-band.

В России нужно будет фундаментально решать проблему со спектром, уверен Алексей Корня. МТС, по его словам, обсуждает «правильные форматы решения этой проблемы — развитие 5G в стране», включая формат работы в рамках совместного предприятия с другими компаниями.

Напомним, на прошлой неделе газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что президент России Владимир Путин поддержал позицию Совета безопасности о невозможности выделения частот Минобороны и Федеральной службы охраны 3,4–3,8 ГГц для запуска в России сетей связи 5G. Источники RNS же завили, что вопрос выделения частот все еще обсуждается с мобильными операторами.

Подробнее о споре вокруг частот — в публикации “Ъ” «5G восточной частоты».

Владислав Новый