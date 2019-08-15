RNS: передача операторам популярных частот для 5G все еще обсуждается

Власти продолжают обсуждать с мобильными операторами выделение частот Минобороны и Федеральной службы охраны 3,4–3,8 ГГц для запуска в России сетей связи 5G, сообщают источники RNS. Ранее «Ведомости» сообщали, что в мае президент России Владимир Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совбеза о невозможности выделения частот.

Федеральный чиновник рассказал RNS, что после майской резолюции ситуация изменилась. Эту информацию подтвердил источник в одном из операторов «большой четверки». «Это информационный вброс. Речь идет о весенней реакции Путина на апрельское письмо Совбеза. После нее ситуация кардинально изменилась в пользу 3,4–3,8 ГГц. В настоящее время операторы и Минцифраз переписывают концепцию под развитие 5G с реализацией именно на 3,4–3,8 ГГц»,— сказал он.

Напомним, ранее Минкомсвязь предлагала в конце 2019 года возобновить тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц. Заявки на проведение опытов подали МТС, «Вымпелком», «МегаФон», «Ростелеком» и Tele2, но до сих пор против выступали силовики. В июне РБК писал, что Совет безопасности не поддержал просьбу освободить частоты для запуска 5G и направил в правительство письмо, в котором обозначил свою позицию.

Ранее “Ъ” сообщал об идее Минкомсвязи рассмотреть диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения стандарта связи 5G. Этот диапазон непопулярен в большинстве стран, за исключением Китая и Японии. Нехватку иностранного оборудования и смартфонов для этого диапазона в правительстве рассчитывают восполнить за счет отечественной промышленности, не исключая, впрочем, и «отставания от прогресса».

Подробнее — в материале “Ъ” «5G восточной частоты».