С режиссера Васильева сняли подозрения в участии в массовых беспорядках

Следствие сняло подозрения с режиссера телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля, сообщил ТАСС его адвокат Александр Зинуров. По словам защитника, господина Васильева перевели в статус свидетеля. Подтверждения информации от пресс-службы Следственного комитета пока не поступало.

«Сегодня Васильев явился в Технический переулок и забрал все свои личные вещи. Он переходит в статус свидетеля — это свершившийся факт»,— сказал адвокат. Александр Зинуров также добавил, что его подзащитного выписывают из больницы и с завтрашнего дня Дмитрий Васильев выходит на работу.

Напомним, режиссер телеканала «Доктор» Дмитрий Васильев был задержан 9 августа в рамках дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ). После задержания ему не дали взять в камеру необходимый из-за диабета инсулин. Из-за этого режиссера госпитализировали с подозрением на возможность развития отека мозга. 11 августа его выписали. 12 августа он был освобожден из изолятора временного содержания по истечении срока задержания. На следующий день режиссера доставили в отделение эндокринологии городской клинической больницы №20.

В СКР утверждают, что перед направлением господина Васильева в изолятор «следователем не принимались решения об отобрании препаратов у подследственного», а персонал изолятора знал о наличии проблем со здоровьем у задержанного. Когда его впервые доставили в больницу, уровень глюкозы у него составлял 37 миллимоль на литр крови при норме около 4 миллимоль.

Почему суд отказал в аресте режиссера, читайте в публикации “Ъ FM”.