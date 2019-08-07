Завод «Кристалл» оштрафован на 600 тысяч рублей

Дзержинский городской суд признал виновным оборонное АО «ГосНИИ «Кристалл» в грубом нарушении требований промышленной безопасности. Юридическому лицу назначено административный штраф в 600 тыс. руб.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте суда, с 12 по 16 июля дзержинский территориальный отдел Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провел проверку в режиме постоянного государственного контроля на территории предприятия. Во время проверки выяснилось, что условия хранения и учета взрывчатых веществ нарушаются. В частности, продукция оборонного завода хранится на складе «непосредственно на полу, в мешках без настилов, стеллажей, вплотную к стенам здания», ширина между штабелями взрывчатых веществ не соблюдается, а объем предельного допустимого хранения в несколько раз превышает предельно допустимый. Кроме того, в 11 складах не установлена или не работает охранно-пожарная сигнализация, нет противопожарных щитов, «стены склада в многочисленных трещинах, со сквозными отверстиями», нет вторых дверей.

В результате в отношении предприятия был составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.9.1 КоАП РФ («Грубое нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение условий лицензии на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»).

В суде представители завода «Кристалл» вину предприятия признали частично, пояснив, что ряд нарушений уже устранен.

Постановление в законную силу не вступило.

Напомним, серия взрывов на ГосНИИ «Кристалл» произошла 1 июня. Были разрушены пять складских и производственных зданий общей площадью 800 кв. м. В результате взрыва травмы различной степени тяжести получили 116 человек, госпитализированы были 18 человек, которым выплатили по 150 тыс. руб. компенсации. Погибших и пропавших без вести не было.

Взрывной волной в городе были повреждены несколько десятков зданий. Ликвидацией последствий администрация Дзержинска занималась с помощью добровольцев и местных предприятий.

Президент Владимир Путин на совещании поручил проверить, как на заводе «Кристалл» устраняли нарушений, которые были выявлены во время внеплановой проверки после взрыва 4 апреля. Тогда были обнаружены 35 нарушений, которые предприятию надзорные органы предписали устранить до 28 августа.

В данный момент Следственный комитет расследует уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов»). Руководство предприятие ранее заявляло, что причиной взрывов мог стать дождь.

АО ГосНИИ «Кристалл» находится в Дзержинске на улице Зеленой. Фактически завод расположен на съезде с федеральной трассы М-7 «Волга» рядом с заводом имени Я.М. Свердлова и «Научно-исследовательским предприятием общего машиностроения» (НИПОМ). По данным Kartoteka.ru, предприятие зарегистрировано в октябре 2011 года. Уставный капитал 1 млрд руб. Управляет предприятием АО «Спецхимия», принадлежащее Росимуществу. По итогам 2017 года выручка «Кристалла» составила 1,95 млрд руб., чистая прибыль –151,72 млн руб.

Александра Викулова