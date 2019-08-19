Главные новости к утру 19 августа

Уровень реки Амур в районе Хабаровска поднялся до 596 см и в ближайшие сутки превысит отметку 600 см «опасное явление». В общей сложности в Хабаровском крае в зоне паводка находится 69 жилых домов, 372 приусадебных и 369 земельных участков. Как ранее заявил губернатор региона Сергей Фургал, в случае реализации худшего сценария из-за наводнения в Хабаровском крае пострадает около 18,5 тыс. человек. О ситуации с паводками

Войска Сирийской Арабской Республики после ожесточенных боев заняли опорный пункт террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» город Хан-Шейхун, находившийся под контролем террористов с 2014 года. О ходе военной операции в Идлибе

Танкер Grace 1 вышел в море под флагом Ирана. Ранее власти Гибралтара отклонили запрос США на задержание танкера, мотивировав это необходимостью следовать закону Евросоюза. По информации ряда СМИ, в Гибралтаре решили освободить Grace 1 после того, как получили письменные заверения Ирана, что перевозимый груз не будет доставлен в Сирию. Как развивалась ситуация

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в финале турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов, проходящем в Цинциннати. Встреча продлилась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

За несколько часов до триумфа Медведева другая российская спортсменка Светлана Кузнецова проиграла американке Мэдисон Кис в финале турнира Женской теннисной ассоциации. Подробнее о финальных матчах

Подробнее о предстоящих 19 августа событиях читайте в анонсе “Ъ”.