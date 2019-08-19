Главные анонсы 19 августа

Во Францию с визитом прибудет президент России Владимир Путин. Он проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном в его летней резиденции форт Брегансон на Лазурном берегу. Главы государств обсудят необходимость конкретных результатов работы «нормандского формата», ситуацию в Сирии, Ливии, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также ситуацию в Персидском заливе. О подготовке к визиту

В Москве пройдет внеочередное заседание Совета Госдумы, посвященное ситуации с вмешательством извне во внутренние дела России. Парламентарии видят признаки такого вмешательства в событиях, связанных с протестными акциями в Москве.

Также будет обсуждаться ситуация с возможным продвижением новостным агрегатором «Яндекса» «фейковых новостей».

Таганский суд Москвы проведет заседание по делу об административном правонарушении Дарьи Сосновской, которую при задержании на акции протеста 10 августа полицейский ударил в живот. На девушку составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Об инциденте

О важнейших событиях предстоящей недели — в анонсе “Ъ”