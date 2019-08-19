Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Цинциннати

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в финальном матче турнира серии Masters Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящем в Цинциннати. Встреча продлилась 1 час 41 минуту и завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:4.

В настоящее время российский спортсмен занимает 8-е место в рейтинге ATP, проигравший Гоффен находится на 19-м.

Ранее в финале женского одиночного турнира в Цинциннати россиянка Светлана Кузнецова проиграла американке Мэдисон Кис со счетом 5:7, 6:7 (5:7).

Призовой фонд турнира составляет около $3 млн.

Подробнее о выступлениях российских спортсменов в Цинциннати — в публикации “Ъ” «Русские пришли в Цинциннати».

О финальных матчах турнира читайте в публикации “Ъ” «Даниил Медведев подал на отлично».