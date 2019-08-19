Уровень воды в Амуре приблизился к отметке «опасное явление»

Уровень реки Амур, по данным правительства Хабаровского края, в районе Хабаровска поднялся до 596 см и в ближайшие сутки превысит отметку 600 см «опасное явление». В общей сложности в Хабаровском крае в зоне паводка находится 69 жилых домов, 372 приусадебных и 369 земельных участков. Подтоплено свыше 1,8 тыс. дач и 35 дорожных участков.

«Гребень паводка смещается у Хабаровска. Ожидается, что максимальная отметка возле города не должна превысить 630 см. Это на 30 см выше уровня опасных явлений. От Хабаровска до села Богородское пойма сейчас затоплена на три метра»,— сообщили в комитете правительства края по гражданской защите.

В краевой столице подтоплено 37 жилых домов, 156 приусадебных участков, семь огородов и почти 1,7 тыс. дач на островах левобережья. Кроме того, в воде оказалось восемь участков городских дорог.

Также негативное влияние паводков сейчас наблюдается еще в 37 поселках Хабаровского, Нанайского, имени Лазо, Бикинского и Амурского районов. Возле села Елабуга Амур поднялся на 48 см выше отметки категории «опасное явление». Поймы рек Уссури, Бикин, Подхоренок, Катэн, Кия, Тунгуска затоплены на глубину 0,2–1,6 м.

Пик паводка вскоре достигнет села Троицкое (административный центр Нанайского района). Кроме того, в течение недели вода будет прибывать в реках Урми, Кур и Тунгуска в Хабаровском районе. Угроза подтопления может возникнуть в селах Кукан, Новокуровка и Архангеловка.

Как ранее заявил губернатор региона Сергей Фургал, в случае реализации худшего сценария из-за наводнения в Хабаровском крае пострадает около 18,5 тыс. человек. Модель худшего сценария создавалась с учетом формирующихся циклонов и бушующих в Тихом океане тайфунов Лекима и Кроса, которые могут оказать влияние на погоду в регионе, если вихри выйдут на континент.

В Хабаровском крае с 29 июля сохраняется режим ЧС регионального характера.

О ситуации с паводками — в материале “Ъ”.

Майя Зорина, Благовещенск