СМИ: армия Сирии отбила город Хан-Шейхун на юге провинции Идлиб

Войска Сирийской Арабской Республики после ожесточенных боев с террористами из экстремистских группировок «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) и «Джейш аль-Изза» вошли в город Хан-Шейхун на юге Идлиба, передает Al Mayadeen. По информации телеканала, в настоящее время подразделения армии САР находятся в 2 км от шоссе Хама — Алеппо. Источник «РИА Новости» также подтверждает, что подконтрольные Башару Асаду войска заняли КПП на въезде в город.

Террористы установили контроль над Хан-Шейхуном в 2014 году. В течение последних лет город был опорным пунктом террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам». Весной 2017 года в Хан-Шейхуне было применено химоружие, жертвами атаки стали 84 человека, более 500 пострадали.

По данным базирующейся в Лондоне «Сирийской обсерватории по правам человека», за десять дней наступательной операции на юге зоны деэскалации Идлиб погибли более 160 военных сирийской армии и бойцов проправительственных сил, а также 40 мирных жителей.

О ходе военной операции в Идлибе читайте в материале “Ъ” «Из-под сирийских террористов выбивают город».