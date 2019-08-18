Кузнецова проиграла Кис в финале турнира в Цинциннати

Россиянка Светлана Кузнецова проиграла американке Мэдисон Кис в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящего в Цинциннати. Встреча продлилась 1 час 45 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:7 (5:7).

Ранее Кузнецова обыграла в полуфинале вторую ракетку мира австралийку Эшли Барти, что позволит ей подняться в мировом рейтинге со 153-го места не менее чем на 90 мест.

Призовой фонд турнира составляет около $3 млн.

Подробнее о выступлениях российских спортсменов в Цинциннати — в публикации “Ъ” «Русские пришли в Цинциннати».

О финальных матчах турнира читайте в публикации “Ъ” «Даниил Медведев подал на отлично».