Даниил Медведев подал на отлично

Престижный объединенный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати завершился двумя решающими матчами с участием российских игроков. Светлана Кузнецова, которая в течение недели обыграла трех соперниц из первой десятки, в двух сетах уступила американке Мэдисон Кис. А Даниил Медведев в своем третьем подряд финале, проведенном в рамках американской серии на харде, уверенно победил бельгийца Давида Гоффена. Завоевав пятый и самый значимый титул за карьеру, 23-летний москвич стал первым россиянином, победившим на турнире Western & Southern Open. Кроме того, он сегодня впервые вошел пятерку сильнейших теннисистов мира. Впереди теперь лишь великие серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер, а также австриец Доминик Тим.

Участие Даниила Медведева в третьем подряд финале на турнирах ATP Tour, который он сыграл на Western & Southern Open в Цинциннати после поражений в Вашингтоне и Монреале,— достижение очень весомое, хотя и не уникальное. Но подобное, конечно, случается нечасто. Последним игроком, которому удавалось так стабильно выступать на протяжении трех недель кряду, был Александр Зверев из Германии. Весной прошлого года на грунте он победил в Мюнхене и Мадриде, а в Риме уступил лишь Рафаэлю Надалю.

Хард по сравнению с грунтом нельзя назвать более сложным покрытием. Все-таки сложность в данном случае — понятие относительное, и есть немало игроков, которые любят играть на жестких кортах. Но и на их опорно-двигательный аппарат хард в силу своей специфики влияет крайне негативно. А звезды свое здоровье берегут. Поэтому на протяжении 17 последних сезонов на харде трижды подряд до финалов не доходили даже Роджер Федерер с Новаком Джоковичем. Уже очень давно, в 2001 году это умудрился сделать экс-первая ракетка мира Патрик Рафтер. Будучи к тому времени двукратным чемпионом US Open, он уступил в решающих матчах Монреаля и Цинциннати, победил в Индианаполисе и, по сути, спел тем самым лебединую песню, поскольку через три месяца завершил карьеру.

Рафтер, как правило, с подачи бежал к сетке, скорее был травяным игроком. А главным козырем, позволявшим ему добиваться успехов на харде, считал передвижение по корту. В этом компоненте австралийскому чемпиону действительно почти не было равных. Вот и Медведев на этой неделе подчеркивал, что с работой ног у него все в порядке. А Шамиль Тарпищев за час до начала финала в разговоре с корреспондентом “Ъ” восхищался, как здорово его подопечному по сборной России во второй половине полуфинала против Джоковича удавалось рисковать.

«Я еще никогда не видел, чтобы кто-то настолько эффективно использовал, казалось бы, абсурдный вариант — с одинаковой силой вводил мяч в игру с первой и второй подачи. Но в данном случае это было абсолютно верное решение, которое сбило Джоковича с толку,— сказал президент Федерации тенниса России и капитан национальной команды в Кубке Дэвиса.— По идее, Даниил на сто процентов созрел для большого титула. Вопрос лишь в психологической усталости. Все-таки с Джоковичем он довольно долго втягивался в игру».

Утомленность Медведева, которому за три последние недели предстояло сыграть уже шестнадцатый матч, действительно вызывала опасения. При этом следовало принимать во внимание погодные условия, которыми всегда отличался турнир в Цинциннати. В воскресенье в тени на юго-западе штата Огайо было под +35 по Цельсию. Однако ни американская жара, ни бельгийское упорство, которое продемонстрировал соперник Давид Гоффен, россиянина не смутили. Он, наконец, доказал всем и самому себе, что не разучился играть финалы.

Самым грозным оружием Медведева, конечно, снова стала подача. Поначалу он держал ее без всяких вопросов. Но в седьмом гейме первой партии, Гоффен, который, в свою очередь, уже терял свою подачу в четвертом гейме, сделал ответный брейк. Усилия россиянина сразу же снова выйти вперед ни к чему не привели, и пришлось играть тай-брейк. И вот тут уже преимущество Медведева нарисовалось очень четко. При счете 4:2 косым приемом справа он обвел Гоффена точно так же, как накануне Джоковича на матчболе. Затем получил четыре сетбола, и на втором из них бельгиец допустил двойную ошибку.

Во втором сете Медведев продолжал гнуть свою линию, и Гоффен, не успев отойти от неудачи, отдал на своей подаче первый же гейм. Скорее всего, бельгиец понимал, что на сей раз ему едва ли удастся сбить Медведева с правильного настроя, как это случилось на Wimbledon, где в третьем круге россиянин уступил, ведя в пятом сете — 4:1. Тем не менее, перед самым финишем Гоффен предпринял последнюю попытку, забегал по задней линии и заработал в последнем гейме двойной брейк-пойнт. И вот тут уже Медведев разозлился не на шутку. Он, наконец, продемонстрировал то, чего ему так не хватило в Вашингтоне и Монреале — чемпионский инстинкт убийцы. При счете 15:40 у россиянина прошла пушечная вторая подача, а затем — три эйса подряд. И последовали аплодисменты потрясенной публики, на которые Медведев реагировал со счастливым, но абсолютно спокойным выражением лица. 7:6 (7:3), 6:4 при проигрыше лишь трех очков на первой подаче за 1 час 40 минут — это был настоящий триумф.

А на смартфоны жены новоиспеченного чемпиона и его французского тренера Жиля Сервара уже летели поздравления с пятым, самым важным за карьеру титулом. И, наверное, не следовало забывать про цифры, точнее — большие числа. Ведь в данном случае за победу на турнире категории Masters 1000 полагались $1,1 млн призовых и тысяча рейтинговых очков, которые позволили Медведеву с восьмого месте в рейтинге впервые подняться на пятое, а также практически обеспечить себе путевку на итоговый турнир в Лондон. В классификации ATP Race, учитывающей очки, набранные в этом сезоне, на счету россиянина уже 3605 очков. До отметки 4000 баллов, которая обычно становится проходным баллом на Nitto ATP Finals, уже буквально рукой подать.

Светлана Кузнецова Фото: Reuters

Начиналось же это воскресенье в Цинциннати женским финалом с участием Светланы Кузнецовой. 24-летняя Мэдисон Кис, которая досталась ей в соперницы по финалу, несколько лет назад считалась потенциально игроком первой тройки. Собственно, то же самое можно сказать и сейчас, спустя два года после того, как эта хорошо сложенная для тенниса американка уступила своей соотечественнице Слоун Стивенс в решающем матче US Open. На других чемпионатах «Большого шлема» Кис удавалось по три доходить до полуфиналов и четвертьфиналов. Кроме того, на ее счету четыре титула WTA Tour (последний был завоеван в апреле в Чарльстоне) и еще три финала.

Активная игра по всему корту еще совсем молодой Кис производила впечатление на многих специалистов. Не случайно несколько лет назад с ней начал работать агент Марии Шараповой, вице-президент менеджментской компании IMG Макс Айзенбад. Но потом прогресс Кис замедлился из-за операции на левой кисти, а в последнее время сравнительно удачные турниры у нее чередуются с откровенными провалами. Например, недавно в Вашингтоне она в первом же круге уступила всего лишь 283-й ракетке мира, 17-летней американке Хэйли Баптист, а затем она не смогла преодолеть ту же стадию в Торонто.

В Цинциннати Кис также стартовала очень тяжело, но затем разыгралась и, начиная с матча второго круга против Дарьи Касаткиной, показывала уже очень стабильный теннис. Поэтому, несмотря на сравнительно невысокий рейтинг, ее, конечно, следовало считать крайне опасной соперницей. Тем более, что все три предыдущих встречи с американкой Кузнецова проиграла, не зацепив ни одного сета.

Тем же самым дело закончилось и на этот раз, хотя в данном случае у Кузнецовой были шансы в обоих партиях. Поначалу она доставляла сопернице немало проблем крученым ударом справа и, не без помощи Кис, которая слишком часто ошибалась, повела — 3:1. Но затем американка сократила количество брака, и в шестом гейме уже Кузнецова удержала свою подачу с громадным трудом. А еще через некоторое время счет уже счет начал расти в пользу Кис, которая, уступая 3:5, взяла пять геймов подряд. Соотношение активно выигранных очков на финише первой партии — 24:7 — красноречиво говорило о ее преимуществе.

Пообщавшись в перерыве между сетами со своим тренером Карлосом Мартинесом (кстати, во время игры рядом с испанцем сидела первая ракетка России Дарья Касаткина, которая сейчас также работает с ним), Кузнецова постаралась не слишком огорчаться этой неудаче и навязать борьбу во второй партии. И это получилось: в третьем гейме россиянка сделала брейк. Казалось, что еще немного, и ситуация в матче уравняется, но десятый гейм сложился неудачно. При счете 15:15 Кузнецова смэшем пробила в трос, следующее очко Кис выиграла блестящим ударом в движении наотмашь, после чего россинка отправила мяч в аут. Тогда, скорее всего, и произошел коренной перелом. Во всяком случае, на тай-брейке Кис выглядела увереннее. Ее победа — 7:5, 7:6 (7:5) за 1 час 45 минут — была абсолютно заслуженной, хотя по большому счету самым запоминающимся событием женского Western & Southern Open в этом году для всех все-таки стало блестящее выступление 34-летней российской звезды.

Ведь со 153-го места в рейтинге Светлана Кузнецова поднялась сразу на 62-е (в то время как Кис — с 18-го на 10-е). А по очкам, набранным за восемь месяцев нынешнего сезона, стала 47-й, проведя это время всего-то девять турниров.

Евгений Федяков