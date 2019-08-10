«Весь проспект Сахарова заставлен барьерами»

На проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг «Вернем себе право на выборы». Из-за этого в центре города введены временные ограничения движения. Акция проводится из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Кроме того, представители штаба Алексея Навального заявляли, что после митинга намерены провести мирную прогулку по бульварам. Полиция уже пообещала все незаконные действия пресекать. Корреспондент "Ъ FM" Владимир Расулов рассказал подробности ведущей Наталье Ждановой.

— Сегодня не самая хорошая погода для проведения массовой акции. Много ли участников уже, несмотря на дождь?

— Сказать, что проспект заполнен, было бы не очень правильно, но люди продолжают подходить. Возле рамок металлоискателей, которых в этот раз на этой акции насчитывается практически 50 — они поставлены на всей ширине проспекта, и даже с небольшими зигзагами для того, чтобы все люди смогли пройти без очередей — досмотр продолжается.

— Но столпотворения в зоне, где досматривают участников акции, нет? Потому что организаторы изначально говорили, что просили еще больше рамок, чтобы людям было можно более свободно проходить.

— Могу сказать, что в том месте, где заходил я, пришлось немного постоять и подождать. Действительно люди выстраивались в очередь, и передо мной были примерно четыре человека с сумками, которые полицейские очень тщательно досматривали. Помимо этого, они просили показать содержимое этих сумок и рюкзаков, что тоже занимало определенное время. Так что приходилось ждать.

Людей просили, в том числе, расстегивать куртки и показывать, что под ними находится. Раньше я таких мер не припомню.

— Довольно много знаменитостей заявили, что примут участие в этой акции: Леонид Парфенов, Юрий Дудь, Oxxxymiron. Кого-то из известных людей ты видел уже?

— Во всяком случае, возле рамок при досмотре я никого не заметил. Вполне возможно, что организаторы проведут этих людей через другой вход, что называется, служебный, и который, возможно, как раз находится возле сцены.

— Известна какая-то программа митинга? Кто будет выступать со сцены? Известно, что выступление музыкантов Face и IC3PEAK не разрешили, потому что вроде как заявку нужно было подавать за месяц.

— Действительно, и Леонид Парфенов говорил, что будет одним из выступающих на этом митинге. Не исключено, что и Oxxxymiron также появится на сцене, хотя он заявлял, что просто придет на эту акцию. Что же касается музыкантов, то было известно, что организаторы, несмотря на то, что полиция говорила о том, что формально концерт сегодня не должен проводиться, утверждали, что музыканты все-таки появятся на сцене. Но будет ли это в итоге так, мы узнаем чуть позже. Есть вероятность, что если музыканты на сцене все-таки появятся, то, возможно, организаторам придется каким-то образом разговаривать с полицией.

Не исключено, что это может послужить причиной для приостановки митинга.

— А полиции вообще много?

— Если говорить именно про полицейских, сотрудников МВД, то в основном они сосредоточены возле рамок. Более того, насколько я видел, с левой стороны, неподалеку от здания Министерства сельского хозяйства, это уже ближе к проспекту Сахарова, стоит даже полицейский черный бронеавтомобиль. Что же касается Росгвардии, то ее сотрудники стоят в оцеплении. Весь проспект, эта вот площадка, где будет проходить акция, заставлен барьерами, то есть с самого проспекта, с тротуара на проезжую часть попасть не получается — там стоит оцепление. За этими барьерами стоят сотрудники Росгвардии в плащ-палатках, и, кроме того, неподалеку от прилегающих к проспекту зданий находится очень много штабных полицейских автомобилей.