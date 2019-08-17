Алексей Кузнецов не заслужил особого порядка Обвиняемого в хищении 14 миллиардов решили осудить в обычном

Басманный суд Москвы отказал бывшему первому вице-премьеру—министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, обвиняемому в хищении из бюджета более 14 млрд руб., в рассмотрении его дела в особом порядке. Против этого выступили представители прокуратуры и правительства Подмосковья, которое экс-чиновник едва не довел до банкротства. Таким образом, уголовное дело будет рассмотрено в обычном порядке, а его главный фигурант по совокупности может получить больше десяти лет заключения.

Заседание началось с оглашения судьей Ириной Вырышевой решения по заявленному накануне ходатайству адвокатов. Они просили снять с подсудимого обвинения по 14 из 22 эпизодов в связи с истечением по ним сроков давности, однако судья отклонила запрос в связи с тем, что подсудимый скрывался от следствия за границей.

Как следовало из оглашенного прокурором обвинительного заключения, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и первого заместителя министра финансов Подмосковья Валерия Носова (уже отбывает наказание) приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права требования их задолженности. После чего оформили кредитные договоры на суммы выкупленных долгов, а полученные деньги похитили, переведя их за рубеж. Впоследствии на них были приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и другое имущество.

Также сообщники, согласно материалам дела, совершили хищение средств в результате махинаций с акциями компании «Росвеб», принадлежащими ОАО «Мособлтрастинвест», и денег, вырученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство». Общий ущерб от действий экс-чиновника превысил 14 млрд руб.

Когда прокурор закончил, председательствующая спросила Алексея Кузнецова, понятно ли ему обвинение и признает ли он вину, что является обязательным условием для слушания дела в особом порядке.

— Да,— ответил подсудимый,— обвинение понятно, вину признаю в полном объеме.

— Поддерживаете ли вы ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке? — поинтересовалась судья Вырышева.

— Да, поддерживаю,— последовал ответ.— И заявляю, что принял решение добровольно.

— Вы осознаете, что при обжаловании приговора сможете оспаривать лишь сроки заключения, но не суть обвинения?

— Да, понимаю.

Когда судья перешла к опросу представителей обвинения и потерпевших, Елена Волкова из Генпрокуратуры неожиданно заявила, что выступает против упрощенной формы правосудия для этого дела.

— Полагаю, что имеются существенные препятствия для особого порядка рассмотрения дела,— заявила прокурор Волкова,— тем более что 22 эпизода, вменяемые Кузнецову, относятся к категории тяжких преступлений, а сам он длительное время скрывался.

Экс-чиновника экстрадировали из Франции только в начале этого года.

Все это, по мнению прокурора, «являлось существенным обстоятельством» для «исследования дела целиком». В связи с этим она выступила за «общий порядок».

Представитель правительства Мособласти Екатерина Туфан поддержала мнение прокурора, после чего судья прекратила особый порядок рассмотрения уголовного дела в отношении господина Кузнецова, назначив слушания в обычном порядке на 26 августа.

«Мы разочарованы и озадачены таким решением,— заявил адвокат Александр Линников.— Ведь слушание теперь растянется на несколько месяцев, что при условии признания вины подзащитным станет необоснованным расходованием ресурсов государства».

Отметим, что если бы дело рассмотрели в особом порядке, то господин Кузнецов с учетом сроков, проведенных под арестами во Франции и России, мог вскоре выйти на свободу.

Теперь ему грозит длительное судебное разбирательство и такое же длительное заключение.

Алексей Соковнин