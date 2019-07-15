13 миллиардов растрат и хищений

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области — министра финансов Алексея Кузнецова, выданного из Франции. Перед судом он предстанет по обвинению в мошенничестве и растрате, которыми бюджету Подмосковья был причинен ущерб на общую сумму 13 млрд руб.



Заместитель генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Алексей Кузнецова, ранее занимавшего должность первого заместителя председателя правительства Подмосковья—министра финансов. Следственный комитетом России (СКР) он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация похищенного).

Как полагает следствие, с 2005 по 2008 год господин Кузнецов входил в состав организованной преступной группы совместно с некоторыми должностными лицами правительства Московской области и коммерсантами. За это время он похитил у предприятий ЖКХ права требования задолженности к муниципальным образованиям, а также денежные средства областных организаций на общую сумму свыше 11 млрд руб., а кроме того, как уточнили “Ъ” в пресс-службе Генпрокуратуры, совершил растрату еще 2 млрд руб.

Похищенные средства были перечислены на счета подконтрольных фирм и иностранных компаний. Они были использованы на приобретение предметов роскоши и недвижимости за границей.

По требованию Генпрокуратуры в рамках этого дела был наложен арест на принадлежащие господину Кузнецову и его бывшей супруге Жанне Булах квартиру с мебелью и предметами искусства в Париже, а также виллу в Сен-Тропе и отели, включая отели Crystal и Pralong, в Куршевеле. По предварительной оценке стоимость этого имущества составляет €120 млн. Несмотря на то, что формальными собственниками этих объектов недвижимости являются французские юридические лица, как отмечали в Генпрокуратуре, суд принял во внимание доводы российской стороны о том, что они приобретались на средства, полученные в результате преступной деятельности в России.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной напомнил, что работа по изобличению организованной преступной группы велась правоохранительными и следственными органами на протяжении десяти лет. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Алексея Кузнецова направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

Ранее были осуждены шесть членов преступной группы. Дело госпожи Булах, которая сейчас проживает в США, суд рассмотрел заочно, назначив ей 11 лет колонии.

Николай Сергеев