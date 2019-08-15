В кашмирном сне не приснится Кризис в отношениях Дели и Исламабада перерастает в глобальный

Совбез ООН проведет экстренное заседание в связи с решением индийского правительства изменить статус приграничного с Пакистаном штата Джамму и Кашмир. На фоне обвала в индо-пакистанских отношениях мировые державы пытаются не допустить эскалации конфликта между двумя странами, воевавшими трижды в своей истории. Однако кашмирский кризис уже расколол мировое сообщество и подорвал единство Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Один из ее лидеров — Китай — обвинил Индию в дестабилизации ситуации, поддержав другого члена ШОС — Пакистан. В свою очередь, Москва отреагировала сдержанно, призвав к решению проблемы на двусторонней основе.

Индия и Пакистан, созданные 14–15 августа 1947 года после раздела Британской Индии, отмечают День независимости в условиях нарастающего кризиса в двусторонних отношениях, вызванного решением Дели отменить особый статус штата Джамму и Кашмир (подробнее см. “Ъ” от 6 августа).

В самом индийском Кашмире с 4 августа действует комендантский час, введены ограничения на перемещения, заблокированы интернет и телефонные линии. «Мы не хотим давать этот инструмент в руки врагу, пока ситуация не нормализуется»,— пояснил губернатор региона Сатья Пал Малик, пообещав, что после Дня независимости Индии власти начнут снимать ограничения и жизнь вернется в нормальное русло.

Однако в Исламабаде считают это тотальным наступлением на права мусульман. На фоне объявленного понижения уровня дипотношений с Индией, прекращения железнодорожного и автомобильного сообщения, сворачивания торговых и культурных связей и стягивания военной техники к индийской границе премьер Пакистана Имран Хан предрек «надвигающийся геноцид» в Кашмире. «Вопрос стоит так — будет ли мир спокойно наблюдать за этим и потворствовать этому, как это происходило с Гитлером в Мюнхене?» — воззвал к мировому сообществу пакистанский лидер.

«Индия аннексировала Кашмир, совершив односторонний незаконный акт, нарушающий предыдущие договоренности. Кашмир оказался отрезан от остального мира, и мы не можем это игнорировать. В случае дальнейшей эскалации нападения на нашу территорию мы будем способны себя защитить»,— заявил “Ъ” посол Пакистана в Москве Кази Халилулла.

«Мы не сделали ничего, чтобы изменить внешние границы штата Джамму и Кашмир. Линия контроля, установленная в 1972 году по Симлскому соглашению, остается неизменной»,— парирует посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма. «Это не вопрос, который касается Пакистана, это внутреннее дело Индии»,— пояснил индийский дипломат в беседе с российскими СМИ.

Между тем во вторник глава МИД Пакистана Мехмуд Куреши призвал к проведению экстренного заседания Совбеза ООН. В своем обращении пакистанская сторона настаивает, что Индия «преднамеренно подрывает признанный международным сообществом спорный статус Джамму и Кашмира». Глава МИД Польши Яцек Чапутович от имени страны—председателя Совета безопасности ООН вчера подтвердил, что Совбез «обсудит этот вопрос и примет соответствующее решение», впрочем, не назвав даты его проведения.

Призывая к мирному решению конфликта, Исламабад не исключает военного противостояния с Индией. «Если Индия решит вновь прибегнуть к использованию силы, Пакистан будет вынужден ответить в целях самообороны, используя все свои возможности»,— говорится в обращении в Совбез ООН. Кроме того, посол Пакистана в США Асад Маджид Хан сообщил, что в Исламабаде рассматривают возможность переброски воинских подразделений, дислоцированных на границе с Афганистаном, в пакистанскую часть Кашмира. «Если ситуация обострится на восточной границе, то нам придется осуществить переброску войск»,— заявил посол.

В условиях, когда Дели и Исламабад активно апеллируют к мировому сообществу, свою позицию по новому кашмирскому кризису уже выразили многие мировые и региональные игроки — от США до Ирана. Разброс оценок свидетельствует об отсутствии единой позиции: кашмирский кризис становится новой линией раскола, при этом наибольшие проблемы он сулит Шанхайской организации сотрудничества, подрывая ее единство.

Один из лидеров ШОС — Китай выступил с жестким заявлением в адрес Индии, обвинив ее в односторонних действиях, подрывающих безопасность в регионе, и сообщив о готовности защищать интересы Пакистана. В ходе состоявшейся в понедельник встречи главы МИД КНР Ван И с индийским коллегой Субраманиямом Джайшанкаром китайский министр заявил: «Действия Индии стали вызовом суверенитету китайской стороны, а также нарушением двусторонних соглашений по обеспечению мира и спокойствия на границе».

Напомним, что Кашмир разделен между тремя государствами — Индией, Пакистаном и Китаем. После первой войны с Индией, вспыхнувшей в 1947 году, Пакистан оккупировал треть Кашмира. Еще одну часть — 38 тыс. кв. км горного района Аксай-Чин — после военного вторжения 1962 года занял Китай.

Со своей стороны, глава МИД Индии обратил внимание на то, что изменение статуса Кашмира не порождает новых требований к суверенитету и ничего не меняет ни на Линии прекращения огня с Пакистаном, ни на индо-пакистанской границе.

«В 2017 году, когда Индия и Пакистан стали полноправными членами ШОС, было сказано много слов о том, что эта организация сможет посодействовать решению проблемы Кашмира. Сегодня настал момент истины для ШОС. Казалось бы, представился случай показать, что ШОС — площадка для новых подходов к решению региональных проблем. Однако на деле выпады одних членов ШОС против других выявили неспособность организации к коллективным действиям»,— заявил “Ъ” директор проекта по азиатской безопасности ПИР-Центра Вадим Козюлин.

Между тем позицию Москвы сформулировал вчера глава МИД РФ Сергей Лавров, обсудивший ситуацию с главой МИД Пакистана Мехмудом Куреши. «С российской стороны подчеркнута необходимость деэскалации напряженности и безальтернативность урегулирования имеющихся разногласий между Пакистаном и Индией на двусторонней основе политико-дипломатическими средствами»,— говорится в официальном сообщении российского дипломатического ведомства.

Таким образом, в отличие от Пекина, другой лидер ШОС — Москва — не стал поддерживать одну из сторон и выступил против попыток Исламабада интернационализировать проблему, призвав к ее обсуждению на двусторонней основе.

Сергей Строкань