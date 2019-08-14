«По словам Эллы Памфиловой, ЦИКу оправдываться не в чем»

В ЦИКе назвали главную причину отказов кандидатам на выборы в Мосгордуму. Практически всех желающих побороться за депутатское кресло отсеяли из-за недостоверных подписей в их поддержку, заявил зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев. При этом в ЦИКе отвергли обвинения в ангажированности и целенаправленных отказах некоторым кандидатам. Ведущая Наталия Боева узнала подробности заседания у корреспондента "Ъ FM" Владимира Расулова.

— По сути, ЦИК подвел первые итоги этого этапа избирательной кампании. Как там объяснили последние заявления?

— Действительно, некоторые итоги были подведены, причем изначально в повестке дня заседания даже это не обозначалось. Элла Памфилова, председатель ЦИКа, начала его с фразы о том, что вообще региональная избирательная кампания в России в этом году проходит лучше, чем раньше, но самая шумная точка в ней — это Москва. Ее коллега Николай Булаев привел некоторую статистику, заявив, что всего на выборы выдвигались 426 кандидатов, отказ получили в итоге 57 человек. Причем прозвучали любопытные цифры, ЦИК приводил статистику, по которой отказали 39 самовыдвиженцам, а 62 человека были все-таки зарегистрированы. В итоге получилось, что всего 233 человека получили добро на то, чтобы участвовать в выборах. Представители ЦИКа вывели на экраны таблицу, в которой были указаны фамилии как раз наиболее известных кандидатов, которых не допустили. В том числе это Любовь Соболь, Геннадий Гудков, Елена Русакова и Илья Яшин.

Помимо отсутствия достоверных подписей, которых не хватило некоторым кандидатам, значилось, что основанием для отказа, например, Илье Яшину стало использование им преимуществ должностного положения. При этом ЦИК не прокомментировал, в чем конкретно эти преимущества заключались. У Любови Соболь и Геннадия Гудкова — и на этом Элла Памфилова сделала акцент, — не было представлено сведений об имуществе за границей. Поэтому, как заявила глава Центризбиркома, в случае с Любовью Соболь были основания сразу не допускать ее до выборов, но в итоге в ЦИКе рассматривали жалобу на этот отказ. Тем не менее, как мы знаем, госпоже Соболь не удалось добиться статуса кандидата.

Кроме того, как заявили в ЦИКе, почти все незарегистрированные кандидаты публично жаловались на действия окружных избирательных комиссий. Но Элла Памфилова уточнила, что по этому поводу в Центризбирком не поступило ни одной жалобы ни от одного из кандидатов. Если бы эти жалобы приходили, то, как заявила госпожа Памфилова, ЦИК мог бы вмешаться раньше и, возможно, ситуация была немного бы другой.

— Элла Памфилова что-то говорила о необходимости менять работу окружных комиссий, взаимодействие с МВД? Или она это никак не комментировала?

— По поводу взаимодействия с МВД глава Центризбиркома заявила, что сейчас готовится некий ряд мер, призванных поменять соглашения с ведомством в части проверки собранных кандидатами подписей. По словам госпожи Памфиловой, действующие нормы устарели, но она, к сожалению, не уточнила, как конкретно предлагается их менять. Видимо, пока этот вопрос прорабатывается.

Что же касается работы непосредственно окружных комиссий, то глава ЦИКа подчеркнула, что некоторые проблемы там были и оргвыводы определенные будут сделаны.

Тем не менее, как отметила Элла Памфилова, сейчас уже это вряд ли повлияет на появление в списке тех кандидатов, которые ранее были отсеяны. Более того, прозвучало такое любопытное заявление, что ЦИКу оправдываться не в чем, но доказывать свою правоту он будет. По словам госпожи Памфиловой, ЦИК не виноват в том, что кандидаты не дотянули до регистрации.

— Как-то на заседании комментировали кейс Митрохина? Ранее Элла Памфилова говорила "Ъ FM", что здесь тоже к работе местных избирательных комиссий было много вопросов.

— Косвенно этот момент прозвучал. Когда Элла Памфилова анализировала доклад движения «Голос», в котором было очень много критики ЦИКа по поводу недопуска многих кандидатов, то произнесла такую фразу о том, что если бы помощники некоторых кандидатов поняли, что у ЦИКа ограниченные возможности, то могли бы обратиться в суд для того, чтобы свои права каким-то образом защитить. Как заявила Элла Памфилова, некоторые так и сделали и правильно поступили. Вот, скорее всего, как раз этот пассаж касался ситуации с Сергеем Митрохиным.

Более того, еще не закончилась история с одним из кандидатов — Константином Янкаускасом. Он не успел, как раньше утверждал ЦИК, подать жалобу на решение о том, что его не могут регистрировать на выборы. Сегодня же Элла Памфилова заявила, что все-таки от него жалоба пришла по почте. Несмотря на то, что обращение немного запоздало, оно все-таки было отправлено вовремя и, по словам госпожи Памфиловой, ЦИК постарается найти все основания для того, чтобы эту жалобу рассмотреть, хотя все сроки уже вышли.