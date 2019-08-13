Нижегородский перевозчик Сергей Ковалев получил шесть лет за нападение на юриста

Советский райсуд признал бывшего главу ассоциации Нижегородских перевозчиков Сергея Ковалева и пятерых его подельников виновными в нападении на защищавшего интересы мэрии юриста Сергея Сиволдаева, сообщает прокуратура Нижегородской области. В 2017 году его подкараулили у собственного дома и разбили голову кастетом.

Напомним, в январе 2017 года между администрацией Нижнего Новгорода и перевозчиками возникли споры о реформе транспортной сети и сокращении частных маршрутов, шли судебные разбирательства. Сергей Ковалев, считает прокуратура, был «одним из главных противников транспортной реформы». Он решил организовать нападение на юриста Сергея Сиволдаева, чтобы тот не смог выступать в суде. За 1,25 млн руб. он нанял через посредника двух уголовников-исполнителей. Как сам Сергей Ковалев позже рассказал на следствии, он не просил их наносить тяжелые увечья юристу, а хотел напугать его или, в крайнем случае, сломать ему челюсть, чтобы тот не смог выступать в судах. Бывший глава ассоциации перевозчиков за причиненный ущерб выплатил потерпевшему 800 тыс. руб., и тот пожертвовал деньги на строительство храма.

Суд по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью организованной группой») приговорил организатора преступления Сергея Ковалева и двух исполнителей каждого к шести годам строгого режима, соисполнителя, оказавшего содействие в нападении – к пяти годам строгого режима. Подстрекателя осудили условно на четыре года с испытательным сроком также четыре года.

Анастасия Еремина