Прения на Урковской горе

Предприниматель Сергей Никитин подал иск в арбитражный суд к ЗАО «Дробмаш» и Ассоциации собственников имущества базы рекреации «Урковская гора». Истец просит признать недействующим право собственности «Дробмаша» на автомобильную дорогу, идущую вокруг охотничьего домика бизнесмена. Господин Никитин доказывает, что по факту такой дороги на спорном земельном участке нет, но ее регистрация по подложному паспорту препятствует ему оформить землю под своей недвижимостью. Представители «Дробмаша» и «Урковской горы» доказывали, что «частная дорога необщего пользования» не может быть предметом иска, а у господина Никитина нет никаких прав на земельный участок, который он ранее брал в субаренду.



В арбитражном суде Нижегородской области начали рассматривать иск предпринимателя Сергея Никитина к ЗАО «Дробмаш» и Ассоциации собственников имущества базы рекреации «Урковская гора», которая управляет одноименным закрытым дачным поселком. Совладельцем «Дробмаша» (через ООО «Мотор-инвест») и «Урковской горы» является известный нижегородский бизнесмен Виктор Клочай. Он и Сергей Никитин — соседи по закрытому охраняемому дачному поселку в Чкаловском районе области на берегу Горьковского водохранилища. Господин Никитин в своем иске просит признать отсутствующим право собственности ЗАО «Дробмаш» на автомобильную дорогу, пересекающую земельный участок с его охотничьим домиком и газопроводом.

Конфликт двух соседей в закрытом дачном поселке начался несколько лет назад. В 2010 году Сергей Никитин заключил договор субаренды земельного участка с дачным товариществом: тогда «Урковская гора» называлась некоммерческим партнерством «Волна» и арендовала территорию бывшей турбазы Заволжского моторного завода (ЗМЗ), поэтапно ее выкупая. Господин Никитин с разрешения администрации Чкаловского района построил себе на арендуемом участке дачный дом, сделал искусственное озеро с системой фильтрации воды и дизель-генераторную станцию. Однако спустя несколько лет между соседями стали возникать трения. Сергей Никитин утверждает, что он, будучи назначенным ревизором «Волны», уличил директора управляющей компании в присвоении 900 тыс. руб. платы за электроэнергию, и с этого начались межличностные конфликты. В 2016 году НП «Волна» выкупило у муниципалитета очередной земельный участок, и выяснилось, что его границы пересекаются с участком, который у партнерства арендовал господин Никитин. По меже соседи не договорились, и в результате в 2017 году «Волна» подала на субарендатора земли в суд и признала часть его построек самовольными и подлежащими сносу. Сергей Никитин, которого Чкаловский районный суд обязал засыпать озеро и снести ряд хозяйственных построек, начал оспаривать действия «Волны» и ЗАО «Дробмаш», которое стало собственником земли. Поскольку пограничный земельный участок был выкуплен управляющей компанией у Чкаловского района как земля под автодорогой, Сергей Никитин начал оспаривать право собственности «Дробмаша» на дорогу.

Как рассказали в суде представители Сергея Никитина, означенной в документах автомобильной дороги на пограничном участке на самом деле не существует: по нему проходит «пешеходно-велосипедная дорожка» шириной два метра, не являющаяся объектом недвижимости. Указанная в деле автодорога, по данным истца, проходит в другом месте: это подъездные пути к бывшей турбазе ЗМЗ, а велодорожка была вторично зарегистрирована под видом этой автодороги. Чтобы доказать это утверждение, юристы Сергея Никитина представили в суд данные экспертиз по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество».

Представители «Дробмаша» и «Урковской горы» подчеркивали, что у Сергея Никитина вообще нет никаких прав на подачу иска, так как договор субаренды земельного участка с ним они считают расторгнутым. Документы из еще не рассмотренного судом уголовного дела, по мнению ответчиков, нельзя считать состоятельными доказательствами. По словам адвоката Николая Еленина, проходящая по земельному участку «Дробмаша» автодорога является «частной дорогой необщего пользования» закрытого дачного поселка. Поэтому СНИПы и общие требования к строительству автодорог, на которые ссылался истец, к ней ­неприменимы.

Кроме того, юристы ответчика ссылались на решения арбитражных судов, ранее отказавших Сергею Никитину в исключении из ЕГРН сведений об этой дороге, когда предприниматель судился с органами Росреестра. Истец также ходатайствовал, чтобы в судебный процесс позвали Полину Галкину, дочь господина Клочая, в собственности которой ранее была подъездная дорога к бывшей турбазе. Она через адвоката Еленина передала, что не желает принимать участия в этом судебном процессе, так как ее имущественные права никак не затронуты. Суд отказал в ее привлечении третьим лицом и перенес слушания дела на 6 сентября, чтобы разобраться в большом объеме документов и доказательств, представленных сторонами.

Роман Кряжев