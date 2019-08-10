ЦБ перестал верить в доллар

Российский Центробанк прогнозирует дополнительное падение ставок по долларовым вкладам. Причина — недавнее решение Федеральной резервной системы США: впервые за десять лет базовая ставка ФРС была снижена на 25 базисных пунктов. Регулятор напомнил, что уменьшение ставок по валютным вкладам в российских банках началось еще осенью прошлого года. Сейчас для депозитов до года — это 1,5% годовых, для трехлетних — 2,3%. При этом ЦБ не исключает снижение ставок по рублевым вкладам и кредитам.

Оправдан ли такой прогноз? И выйдут ли россияне из валютных депозитов? Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий полагает, что долларовые вклады действительно подешевеют, но на их популярности у населения это не скажется: «Падение на 25 пунктов как минимум отыграется. Мы видим достаточно устойчивый тренд к снижению процентных ставок. Начиная с ноября вклады в иностранной валюте выросли на $10 млрд — с $86 млрд до $96 млрд. Народ продолжает доверять не рублю, а доллару и евро: мы видим, какие в последнее время происходят мощные скачки».

В июле впервые за долгое время валютные депозиты по темпам прироста обогнали рублевые: долларовые вклады прибавили 10%, а рублевые — 7%. При этом российские власти неоднократно критиковали ЦБ за увеличение закредитованности населения. По данным Минэкономразвития, она растет на 25% в год. Сейчас свыше 15 млн граждан имеют минимум три непогашенных заема. Но надеяться на снижение кредитных ставок в ближайшее время не стоит. Впрочем, и рублевые депозиты, вероятно, не подешевеют, считает независимый аналитик Василий Олейник: «Я думаю, что ставку ниже 7% ЦБ уже не опустит. В этом году на падение по рублевым депозитам можно не рассчитывать.

Для бизнеса и населения кредиты дешевле точно не станут.

Банки сами решают, как, кому и какой процент выдавать. Все зависит от документов, от заемщика, от срока — здесь слишком много нюансов. От того, что ЦБ будет рекомендовать снизить ставки, ничего не изменится, каждый банк решает сам. Если даже их опустят, кредитные организации придумают, как не терять на этом деньги — они впихнут дополнительное страхование жизни или еще что-то».

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За последние недели практически все российские банки из первой десятки опустили ставки по ипотеке ниже 10%. 5 августа это сделал и Сбербанк, который, по подсчетам «Эксперт РА», занимает половину ипотечного рынка. Жилищный кредит зарплатным клиентам там обойдется теперь в 9,1%.

Григорий Колганов