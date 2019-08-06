Банки подключились к тренду на снижение ставок

Крупнейшие банки опустили ипотечные ставки ниже психологической отметки в 10%. Последним это сделал Сбербанк. Теперь там минимальная стоимость кредита на покупку готового жилья составляет чуть больше 9%. А приобрести квартиру в новостройке можно по ставке 7,6%. Сбербанк присоединился к тренду вслед за другими крупнейшими кредитными организациями. В начале июня ставки опустили несколько банков, в том числе «Дом.РФ», Альфа-банк, Райффайзенбанк и «Открытие». Увеличит ли это спрос на ипотеку? И ждать ли очередного снижения ставок? Об этом — Владислав Викторов.

Психологическую отметку в 10% банки начали преодолевать в начале июня, и уже в прошлом месяце большинство крупных игроков окончательно опустило ставки по ипотеке до 9% с небольшим. Сбербанк сделал это позже всех. Так, например, кредит на покупку квартиры в новостройке обойдется в 7,6%. Правда, с одной оговоркой — для этого нужно воспользоваться льготной программой и быть зарплатным клиентом банка. По той же схеме можно получить ставку чуть больше 9% на готовое жилье. В итоге общее снижение составило половину процентного пункта. Это не так много, но для части клиентов может быть решающим фактором, говорит гендиректор компании Frank RG Юрий Грибанов. К тому же это не последнее снижение за год. Банки вряд ли будут бежать впереди Центрального банка. Многие обожглись, когда в период предыдущего уменьшения ставок заложили долгосрочный тренд на снижение, а потом он развернулся, и они понесли убытки. Поэтому сейчас позиция будет консервативная: снижение ставки ЦБ, дальше серия понижения ставок от банков. Сигнал Центрального банка недвусмысленный — он продолжает свою политику»,— пояснил Грибанов.

Ставки на жилищное кредитование начали расти в конце прошлого года. Это происходило на фоне рекордного спроса на ипотеку. Но за шесть месяцев 2019 года рост рынка замедлился. В сравнении с первым полугодием 2018-го, россияне взяли почти на 100 тыс. меньше кредитов. За это лето Центробанк дважды снизил ключевую ставку, и сейчас она составляет 7,25%, что вновь сделало ипотеку доступнее. Правда, президент информационно-аналитического агентства RWAY Александр Крапин считает, что снижение ипотечных ставок связано, прежде всего, с большим количеством свободного жилья на рынке. А доступные кредиты — единственный способ оживить спрос, отмечает эксперт: «Cтроится порядка 75 млн жилья в год, но платежеспособный спрос снижается, потому что те домохозяйства, перед которыми стояла задача улучшить свои жилищные условия, уже сделали это. Сейчас нужны меры, чтобы стимулировать платежеспособный спрос. Пока это делается снижением ипотечной ставки».

Впрочем, даже несмотря на то, что банки опустили ставки ниже 10%, очередей за кредитами не появится, и существенного роста ипотеки не произойдет, считает начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, к тому же получить самую низкую ставку смогут далеко не все: «Я не думаю, что такое полупроцентное снижение вызовет небывалый рост. “Пузырь” в ипотеке надуваться вряд ли будет, но это подхлестнет потребительский спрос. Ты должен пройти соответствующие процедуры проверки твоего кредитного качества.

Естественно, то, что ты просто обслуживаешься в рамках зарплатного проекта, не является основанием для того, чтобы тебе просто так предоставили ипотечный кредит».

Нынешний уровень ипотечных ставок еще далек от 8%, о которых зимой говорил президент Владимир Путин. Тогда он поручил регулятору и правительству к 2020 году найти механизмы, чтобы добиться этих показателей. Но аналитики в один голос утверждают, что сделать это возможно только нерыночными методами.

При этом по прогнозам специалистов Аналитического кредитного рейтингового агентства, к 2024 году доля ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках может достигнуть 75%. К тому моменту ставку для наиболее надежных заемщиков могут снизить до 5-7% годовых. Сейчас ответственными клиентами можно считать лишь треть обладателей ипотеки, подсчитали в агентстве.