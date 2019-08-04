После акции 3 августа госпитализировали пятерых человек

Врачи госпитализировали пятерых человек, в том числе сотрудника Росгвардии, во время несанкционированной акции 3 августа сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. «Из общего числа 5 человек были госпитализированы в городские больницы. В настоящий момент после обследования и оказанной помощи в больнице остается один человек, состояние его удовлетворительное и не вызывает никаких тревог, он также будет выписан в ближайшее время»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

По информации департамента, всего во время митинга к врачам обратились 12 человек. В пресс-службе утверждают, что самая опасная травма у бойца Росгвардии — вывих плеча, у остальных легкие повреждения.

По информации Telegram-канала Baza, врачам скорой помощи якобы запретили использовать внутреннюю систему для выбора больницы под госпитализацию для тех, кто находился в отделениях полиции. «Проще говоря – московским медикам запрещено использовать специальную систему, данные из которой попадают в общегородскую статистику. Именно благодаря этим данным можно узнать, сколько людей получили травмы именно на митинге, а не просто так, скажем, оступившись на улице»,— утверждается в сообщении.

Несогласованная акция оппозиции в Москве. Главное Читать далее

3 августа, прошла несанкционированная акция в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в депутаты. По оценкам МВД, на акцию в столице вышли 1,5 тыс. человек, 600 человек задержали. По данным «ОВД-Инфо», на ней были задержаны 828 человека.

О том, как проходила акция, читайте в материале “Ъ” «Бульварному кольцу положили конец».