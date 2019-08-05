Главные новости к утру 5 августа

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила о вмешательстве США, Франции и Германии во внутренние дела России. Она сообщила, что дипломатические работники и СМИ этих стран призывали москвичей выйти на несанкционированные акции 3 августа в Москве. МИД РФ намерен в связи с этим направить официальные обращения. О противостоянии власти и участников акций.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении военных начать операцию против курдских формирований на восточном берегу Евфрата в Сирии. Washington Post сообщила, что делегация Министерства обороны США намерена встретиться с властями Турции сегодня, 5 августа, чтобы представить план, который должен предотвратить вторжение турецкой армии.

В уголовном деле обвиняемых в разбое сотрудников ФСБ появилось еще два фигуранта. Один из них — предполагаемый организатор разбойного нападения. Им оказался бывший сотрудник прокуратуры Константин Жаров, ранее получивший срок за аналогичное преступление, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. О других фигурантах.

Борис Титов просит СКР разрешить обвиняемым по делу банка «Восточный» свидания с родными. Обвиняемые, находящиеся в СИЗО, до сих пор не могут даже пообщаться с ними по телефону. Господин Титов считает, что подобная практика является и способом давления на обвиняемых.

Вступил в законную силу приговор в отношении бывшего заместителя председателя правления банка «Евромет» Алексея Шарова. За организацию хищения из кредитного учреждения 2,3 млрд руб. суд назначил ему три года колонии. Столь мягкое наказание объясняется тем, что подсудимый полностью признал свою вину и его дело было рассмотрено в особом порядке.

Британский профсоюз Unite, представляющий интересы работников лондонского аэропорта Хитроу, отменил забастовку, запланированную на 5 августа, однако намерен устроить ее 6 августа. Профсоюзы пытаются добиться увеличения зарплаты для рабочих. Руководство Хитроу уже отменило 177 рейсов отправлением 5 и 6 августа.

Глава ЦИК Белоруссии назвала дату выборов президента. По ее словам, это «с большой вероятностью» произойдет 30 августа следующего года.

Женская волейбольная сборная России получила путевку на Олимпиаду в Токио 2020 года, обыграв сборную Южной Кореи.