Олимпийский тай-брейк остался за россиянками

Женская волейбольная сборная России квалифицировалась на Олимпиаду в Токио 2020 года, выиграв калининградский турнир в своей группе интерконтинентального отбора. Его решающий матч получился бесподобным по сюжету. Россиянки отдали два первых сета сборной Южной Кореи, уступали в третьем, но переломили ход игры и дожали соперниц на тай-брейке.

Вчерашний матч между сборными России и Южной Кореи превратился в полноценный финал в группе E интерконтинентального отбора. Собственно, ничего странного в этом не было: исходя из бэкграунда, подбора игроков, российская и корейская команды смотрелись явно сильнее тех, кто очутился с ними в одном квартете — мексиканок и канадок, и в двух стартовых турах расклад подтвердили. Российские победы над аутсайдерами, правда, выглядели более уверенными, но это было слишком эфемерное обстоятельство.

То, что с кореянками будет тяжело, стало ясно быстро. До середины первого сета игра была абсолютно равной. А потом уперлась в блок Наталия Гончарова, промазала и тоже угодила под блокирующих Ирина Воронкова, за этими осечкам последовала еще пара — и российское отставание выросло до пяти мячей. До сих пор во время калининградского турнира волейбол в исполнении его хозяек не заставлял вспоминать о том, что совсем недавно, в первой половине лета, они провально выступили в Лиге наций, одержав всего три победы при дюжине поражений. Наоборот, он заставлял вспоминать, что по сравнению с этими соревнованиями основа сборной России серьезно усилилась, что в нее влились знаменитая диагональная Гончарова, две отличные блокирующие — Ирина Королева и Ирина Фетисова. О том, что в этом составе, разминаясь перед калининградским отбором, россиянки уже обыгрывали довольно сильных соперниц. Но в одном из главных матчей всего года прежние проблемы — стереотипность атакующих действий, шаткий прием — вернулись.

Сборная Южной Кореи этот сет взяла. А во втором продолжила играть в свой волейбол, в котором мало мощи, зато много скорости, цепкости, а в случае чего выручает, исполняя сложные удары, единственная настоящая звезда Ким Ён Гун. И этот волейбол по-прежнему доставлял сборной России колоссальные проблемы.

Во второй партии она сразу отпустила кореянок вперед. Потом то сокращала отрыв, «взрываясь» удачными отрезками, то позволяла опять увеличить его до приличного, такого, что давал кореянкам возможности рисковать, не боясь допустить оплошность-другую,— все равно оставалась «подушка безопасности». И они рисковали, а риск чересчур часто окупался.

В третьей партии сборная России, казалось, утонула окончательно и бесповоротно. Кореянки играли убедительно, а к концовке в очередной раз подошли, имея задел. И тут все перевернулось. При 19:22 россиянки спасли абсолютно безнадежный мяч, а их оппонентки вдруг расклеились. Расклеились так, что до финиша партии не добыли ни очка. А сборная России, поймавшая волну, выиграла и четвертый сет. Впрочем, по ходу его кореянки, кажется, уже не особо выкладывались, готовясь к неизбежному тай-брейку.

Этот тай-брейк вышел классическим. Две сборные, гонясь за ценным призом, шли нога в ногу. Каждая переживала трудные моменты, каждая вытягивала тяжелейшие розыгрыши, каждая допускала обидные промахи. Куда все это вырулит, предсказать было невероятно сложно. Вырулило все-таки к победе сборной России, которая при счете 11:11 заиграла в какой-то не просто качественный, а феноменальный в смысле злости, собранности волейбол. Их соперницам ловить было теперь нечего. Сборная России квалифицировалась на Олимпиаду в Токио.

Алексей Доспехов