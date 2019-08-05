Глава ЦИК Белоруссии назвала предполагаемую дату выборов президента

Глава Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина назвала дату выборов президента, сообщает «Общенациональное телевидение». По ее словам, это «с большой вероятностью» произойдет 30 августа следующего года.

«Оптимальный срок — ранняя весна, но у нас только выборы пройдут в ноябре, а в декабре мы только сформируем парламент. Я думаю, что президентская кампания пройдет в максимально возможный по конституции срок — последнее воскресенье, 30-го, августа 2020 года»,— сказала госпожа Ермошина. Она отметила, что к этому времени большая часть населения уже будет находиться по месту своей регистрации после отпусков и каникул.

Ранее сообщалось, что досрочные выборы в парламент состоятся 7 ноября. Глава ЦИКа выражала мнение, что проводить две крупные избирательные кампании в один год нецелесообразно. О переносе сроков выборов в апреле говорил президент Александр Лукашенко в послании к народу и парламенту. Ранее он объявлял о намерении снова выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Господин Лукашенко занимает пост главы Белоруссии с 1994 года.

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