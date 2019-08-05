ТАСС: арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

В уголовном деле обвиняемых в разбое сотрудников ФСБ появилось еще два фигуранта, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. По его сведениям, арестован один из предполагаемых организаторов нападения, в ходе которого были похищены 136 млн руб.

«Следствие установило еще двоих фигурантов дела о разбое: арестован один из предполагаемых организаторов хищения, бывший сотрудник прокуратуры Жаров Константин Никифорович, освободившийся в этом году из колонии»,— рассказал собеседник агентства. Он был задержан, когда пришел за своей долей в 19 млн руб., которые хранились в банковской ячейке одного из финансовых учреждений. Господин Жаров был приговорен к восьми годам колонии строгого режима в мае 2016 года, также за разбой (ч. 4 ст. 162 УК РФ). Позже в ходе апелляции ему сократили срок.

Источник уточнил, что Дмитрий Чувилин, давший показания на Бориса Караматова, по-прежнему проходит по делу как свидетель, а Борис Караматов скрылся от следствия и объявлен в розыск. Все они являются гражданскими лицами, сообщил источник.

Напомним, подозреваемых в нападении сотрудников ФСБ задержали в начале июля. Пострадавший Александр Юмаранов рассказал, что собирался обменять «одолженные» 136 млн руб. на доллары в офисе банка «Металлург» по совету знакомых Дмитрия Чувилина и Бориса Караматова. После того как деньги привезли в отделение банка, в здании появились около десяти человек в униформе «с нашивками ФСБ». Они поставили всех лицом к стене, забрали наличность и увезли с собой господ Чувилина и Караматова.

Московский гарнизонный военный суд заключил под стражу на два месяца пятерых обвиняемых в разбое (ст. 162 УК) сотрудников ФСБ, в том числе бойцов спецгруппы «Альфа» Владимира Урусова и Романа Оболенского, а также сотрудников управления «К» спецслужбы Дмитрия Чуквина, Александра Карелина и Александра Власова. Спецназовцы Дмитрий Капышев из «Вымпела» и Хетаг Маргиев из «Альфы» заключены под домашний арест. Почти все из них частично или полностью признали свою вину.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «136 миллионов оформляют с повинной».