Банкир не стал спорить со следствием

Как стало известно “Ъ”, вступил в законную силу приговор в отношении бывшего заместителя председателя правления ПАО АКБ «Европейский банк развития металлургической промышленности» («Евромет») Алексея Шарова. За организацию хищения из кредитного учреждения 2,3 млрд руб. суд назначил ему три года колонии. Столь мягкое наказание объясняется тем, что подсудимый полностью признал свою вину и его дело было рассмотрено в особом порядке.

Уголовное дело в отношении 44-летнего бывшего банкира Алексея Шарова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве в марте 2017 года. В течение года бывший заместитель председателя правления «Евромета» (лишен лицензии в августе 2015 года, задолжав кредиторам более 6,5 млрд руб.) проходил по этому делу в качестве свидетеля, однако в апреле 2018 года полиция пришла к выводу, что именно господин Шаров являлся разработчиком и организатором преступной схемы. В итоге по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы заключил экс-банкира под домашний арест.

В ходе расследования Алексей Шаров полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, после чего его дело было выделено в отдельное производство, а Дорогомиловский райсуд Москвы рассмотрел его в особом порядке, то есть без исследования каких бы то ни было доказательств сторон. Таким образом подсудимый сумел избежать возможного сурового наказания (статья УК предусматривает до десяти лет лишения свободы), получив три года колонии общего режима, из которых почти семь месяцев он уже отбыл, находясь под домашним арестом. При этом суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны, взыскав с осужденного сумму, эквивалентную размеру ущерба по уголовному делу, 2,3 млрд руб. В качестве обеспечительной меры суд сначала арестовал, а затем конфисковал у Алексея Шарова земельный участок в СНТ «Здравница» в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.

Как следует из приговора, экс-банкир Шаров работал в «Евромете» с октября 1995 года, начав с должности экономиста планово-экономического отдела. Заместителем председателя правления банка и куратором кредитного управления он был назначен в июле 2010 года.

По материалам дела, преступный план был разработан Алексеем Шаровым и «неустановленными лицами» не позднее 5 февраля 2015 года. Хищение из банка 2,3 млрд руб. было совершено путем выдачи кредитов двум десяткам компаний, входивших в ООО «Евромет холдинг». Примечательно, что все они, как установили следствие и суд, «длительный период времени кредитовались в банке, имели положительную кредитную историю, в срок и в полном объеме выполняли свои обязательства по выданным кредитам».

Для заключения фиктивных кредитных договоров Алексей Шаров и его подельники использовали, в частности, реквизиты ООО «Макси», ООО «РТА-Инжиниринг», ООО «Торговый дом "Стар"», ООО «Технострой» и ряда других. Сам господин Шаров, согласно приговору, принимал непосредственное участие в «организации предоставления в банк документов, необходимых для рассмотрения анкет-заявлений заемщика». Кроме того, фигурант, «используя доверительное отношение и зная, что его мнение является решающим при принятии решения о выдаче кредита, должен был убедить председателя и членов кредитного комитета банка в необходимости выдачи кредитов указанным организациям». В случае неявки в банк генерального директора или главного бухгалтера организации-заемщика для подписания кредитных договоров и договоров залога, говорится в приговоре, их подписи подделывали сообщники Алексея Шарова.

В общей сложности, по материалам дела, с 5 февраля по 31 июля 2015 года банк «Евромет» выдал несколько десятков кредитов. Минимальная сумма займа составила 5 млн руб., а максимальная — 220 млн руб. После этого деньги переводились со счетов организаций-заемщиков на счета фиктивных фирм и обналичивались.

При этом в приговоре говорится, что для «придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений Шаров и неустановленные соучастники» после получения кредитных средств часть их возвращали в виде погашения основного долга и процентов. Правда, вернули злоумышленники в «Евромет» всего около 87 млн руб.

Отметим также, что в июле 2016 года перед судом предстал и бывший председатель правления «Евромета» Игорь Шутов. Впрочем, на скамье подсудимых он оказался не за какие-либо махинации, а за фальсификацию финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ). Все тот же Дорогомиловский райсуд Москвы признал господина Шутова виновным в сокрытии от ЦБ данных, которые могли являться основанием для отзыва лицензии на осуществление банковских операций. Экс-банкир, которому грозило до четырех лет заключения, был приговорен к штрафу 500 тыс. руб. Свою вину он так и не признал, но решение суда обжаловать не стал.

Олег Рубникович