136 миллионов оформляют с повинной

В среду стало известно о том, что свою вину, частично или полностью, признали пятеро из семи арестованных сотрудников ФСБ, которым военное следствие Следственного комитета России (СКР) инкриминирует участие в разбое в банке. Некоторых из них не устроила лишь фабула обвинения, поскольку 136 млн руб. были похищены чекистами без угрозы применения оружия.

Московский окружной военный суд (МОВС) рассмотрел в среду жалобы на арест сотрудников управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) и управления «А» центра специально назначения (ЦСН) ФСБ Артура Власова и Владимира Урусова, обвиняемых ВСУ СКР в разбое. Потерпевший Александр Юмаранов участвовать в разбирательстве отказался, прислав соответствующее заявление в МОВС. Из оглашенных в суде материалов следовало, что господин Юмаранов взял под расписку у знакомого 136 млн руб., которые рассчитывал обменять на доллары в офисе банка «Металлург». Однако там на него напали люди в масках, похитившие наличность. Спецназовцы были в масках, и только один из них, предъявивший, как потом выяснилось, фальшивые удостоверение сотрудника МВД и постановление на обыск, в ходе которого и изъяли наличность,— с открытым лицом. Полиция, в которую обратился господин Юмаранов, возбудила уголовное дело по ст. 162 УК, а когда выяснила, что к налету причастны сотрудники ФСБ, передала расследование в ВСУ. Последнее сейчас разыскивает сотрудника банка Бориса Караматова, отвечавшего за обменные операции, который проходит обвиняемым по еще одному громкому уголовному делу — о попытке хищения (ч. 4 ст. 159 УК) оцениваемой более чем в $1 млрд коммерческой недвижимости у застреленного в Подмосковье основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева.

2 июля один из нападавших, молодой оперативник банковского отдела управления «К» СЭБ ФСБ Артур Власов, добровольно явился к следователю, который оформил ему явку с повинной. Признав вину, оперативник рассказал о других участниках нападения. Как отметила адвокат офицера, Московский гарнизонный военный суд, отправив Артура Власова в СИЗО до 10 августа, не учел все эти обстоятельства, хотя ему предлагалась альтернатива в виде домашнего ареста. Тем более что дома под следствием находятся офицеры из управлений «А» («Альфа») и «В» («Вымпел») ЦСН ФСБ Хетаг Маргиев и Дмитрий Капышев, также оформившие явки с повинной. Еще один фигурант дела, боец «Альфы» Роман Оболенский, по словам его адвоката, признает вину частично.

Представитель военной прокуратуры сообщил, что раскаяние Артура Власова являлось запоздалым — следствие к тому времени уже получило доказательства его вины, поэтому предложил МОВСу сохранить для него арест. Суд так и поступил.

Владимир Урусов, показания на которого дал Хетаг Маргиев, признался лишь в том, что был с другими сотрудниками ФСБ в «Металлурге», когда произошел разбой. Его адвокат Ирина Добросельская отметила, что боевого офицера держат в СИЗО с одной целью — оказать на него давление, чтобы получить полноценное признание. Защитник рассказала, что капитан Урусов неоднократно побеждал на различных соревнованиях по джиу-джитсу и рукопашному бою в Северной Осетии, судил поединки, а также тренировал бойцов, многие из которых также стали чемпионами. Отметился он и на службе — участвовал в десятках спецопераций против террористов, был ранен, имеет порядка 30 ведомственных и государственных наград. Особенно защитник отметила тот факт, что капитан поучаствовал в событиях в Крыму, в результате которых полуостров был присоединен к России. Защитник подчеркнула, что офицер не скрывался от следствия — задержали его по месту службы. Сопротивления он не оказал. Другой адвокат сообщил, что следствие, ходатайствуя об арестах сотрудников ФСБ, хочет показать, что в ней работают одни преступники.

Защита предложила избрать спецназовцу домашний арест, гарантируя при этом, что он никуда не скроется и будет сотрудничать со следствием. Перед тем как судья удалился в совещательную комнату, Владимир Урусов, участвовавший в заседании по видео-конференц-связи из СИЗО «Медведь», сказал: «Нам вменяют разбой с применением оружия. Я, как участник преступления, могу с уверенностью заявить, что никто никому оружием не угрожал».

Пока судья совещался сам с собой, связь с СИЗО не отключили. Супруга офицера Алана Урусова, которую суд допустил до его общественной защиты, рассказала офицеру об их маленьких детях. Сам капитан Урусов, полагая, что семья испытывает материальные затруднения, предложил продать одну из машин. Кто-то из родственников поинтересовался, какую еду и книги передать в СИЗО, предположив, что там, наверное, нужен Уголовный кодекс. Однако капитан Урусов ответил, что его соседи по камере, бывшие силовики, знают УК наизусть, попросив передать ему «сладенького» и зачем-то пинцет.

— А пинцет разве можно? — спросили его.

— Кажется, да,— ответил он.

Офицер рассказал, что тюремную пищу он с сокамерниками старается не употреблять, а поэтому они едят в основном то, что получают в передачах с воли и готовят прямо в камере.

— Когда выйду, научу вас запаривать кашу на чайнике,— пообещал он.

Произойдет это, очевидно, не скоро — в среду МОВС не нашел оснований для его освобождения.

Юрий Сенаторов