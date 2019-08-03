Главные новости к утру 3 августа

Президент Дональд Трамп выразил уверенность в заключении нового ядерного соглашения, после того, как США официально вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Он сообщил, что обсуждал вопрос о новом соглашении с главами России и Китая в рамках саммита G20 в Осаке и они были «воодушевлены». Подробнее о договоре.

ЕС договорились выдвинуть на пост главы Международного валютного фонда (МВФ) исполнительного директора Всемирного банка, болгарского экономиста и профессора Кристалину Георгиеву. Прошлого главу МВФ Кристин Лагард участники саммита Евросоюза выдвинули в руководство Европейским центробанком.

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 млрд руб. за полгода. Всего зафиксировано 7,6 тыс. лесных пожаров. В СП считают, что проблема лесных пожаров требует комплексного решения. О потерях от лесных пожаров в Сибири.

Россия готова помочь сирийской оппозиции победить террористов на ее территории. Об этом 2-го августа сообщил по итогам прошедшего в Нур-Султане 13-го раунда переговоров в «астанинском формате» спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев. Теперь и Москва, и Дамаск ждут ответного хода Анкары и опекаемой ею сирийской оппозиции. Подробнее о переговорах.

Президент подписал ряд законов. В частности, подписаны законы о повышении пособий по уходу за детьми, о поиске пропавших детей по геолокации мобильных устройств, о покупке шпионских устройств, о порядке продления срока содержания под стражей предпринимателям, о праве ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг и об упрощении получения российского вида на жительство гражданам Украины.