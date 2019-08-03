Подписан закон о повышении пособий по уходу за детьми

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который расширяет круг получателей ежемесячных выплат на первого и второго ребенка, а также продляет выплаты на детей до трехлетнего возраста. Согласно документу, размещенному на официальном портале правовой информации, меняется и величина дохода при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с 1,5-кратной на 2-кратную величину регионального прожиточного минимума.

Другим законом президент утвердил создание федерального реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями. Оба документа вступят в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, о необходимости повысить «историческое, очень маленькое пособие» в 50 руб. Дмитрий Медведев заявил 18 июня. Позднее президент Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос на прямой линии,анонсировал повышение пособия до 10–11 тыс. руб.

Подробнее о реформе выплаты пособий — в материале “Ъ” «Детские пособия сделают менее обидными».