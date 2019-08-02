Путин разрешил ЦБ ограничивать комиссию за эквайринг

Президент России Владимир Путин подписал закон «О национальной платежной системе», наделяющий Центробанк правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг. Теперь регулятор сможет штрафовать процессинговые центры за приостановку или прекращение трансакций. Запрет распространяется и на российские дочерние компании международных платежных систем (МПС).

ЦБ будет вести перечни процессинговых центров, операторов иностранных платежных систем и иностранных поставщиков платежных услуг. Также, согласно поправкам, вводится запрет на прием электронных средств платежа, предоставленных иностранным поставщиком платежных услуг.

Участники рынка опасаются, что из-за этих поправок Visa и MasterCard могут уйти с российского рынка, что сделает невозможным прием карт российских банков за рубежом, а внутри России — прием карт зарубежных банков. В Минфине и ЦБ утверждают, что поправки никак не повлияют на работу иностранных МПС.

Подробнее — в материале “Ъ” «На страже платежей родины».