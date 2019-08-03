Трамп выразил уверенность в заключении нового ядерного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал вопрос о новом ядерном соглашении с главами России и Китая в рамках саммита G20 в Осаке. Он выразил уверенность, что трехсторонний договор удастся заключить, сообщает Bloomberg. По его словам, речь шла об уничтожении некоторого вида вооружений, как со стороны Москвы, так и со стороны Вашингтона. Господин Трамп добавило, что Китай также должен быть вовлечен в соглашение «в какой-то момент».

«Отношения хорошие. Но я скажу следующее: если мы сможем добиться соглашения, в рамках которого мы бы сокращали ядерные вооружения, это было бы отличной вещью для мира. Я уверен, что это произойдет. Я обсуждал это с президентом Путиным, и я также обсуждал это с Китаем. Китай отнесся с очень большим воодушевлением к дискуссиям по этому вопросу»,— сказал Дональд Трамп.

Ранее официальный Китай не проявлял заинтересованности в заключении соглашения по ядерной сделке. Напомним, Госдепартамент США и МИД РФ объявили в пятницу, 2 августа, о прекращении действия подписанного еще в 1987 году Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). В Вашингтоне и Москве уже анонсировали разработку и испытания ракет, которые до сих пор были запрещены. В Пекине заявили, что принимая решение о выходе из договора, «США полностью игнорируют свои международные обязательства» и ставят «под угрозу региональный мир и безопасность».

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