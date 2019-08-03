В Выборге проходит кинофестиваль «Окно в Европу»

Фестиваль российского кино «Окно в Европу» проходит в Выборге. Торжественное открытие ХХVII кинофестиваля состоялось в пятницу вечером, сообщает «РИА Новости».

Открыли программу кинофорума два фильма — документальный «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита и игровой «Конец сезона» Константина Худякова. Главные роли трех сестер там играют Юлия Снигирь, Анна Чиповская и Юлия Пересильд.

Всего в рамках форма будет показано более 130 фильмов разных жанров — игровые, документальные и анимационные.

Церемония закрытия фестиваля в 2018 году прошла в Выборгском замке. В конкурсную программу тогда вошли 14 картин. Открыл фестиваль фильм Александра Велединского «В Кейптаунском порту», а также новый фильм Гарри Бардина «Болеро 17». Фильмом закрытия стал «Непрощенный» Сарика Андреасяна.

Лучшим фильмом игрового конкурса, по мнению жюри в 2017 году, стал «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта. С этим не согласились зрители, отдав большую часть голосов за «Бабушку легкого поведения» Марюса Вайсберга.

О фестивале-2017 читайте в публикации “Ъ” «"Бабушка" достучалась до зрителей».