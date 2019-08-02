МИД России: Путин и Трамп не обсуждали Украину во время последнего разговора

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали украинский вопрос в ходе состоявшегося 31 июля телефонного разговора, рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

«Затрагивались другие вопросы. Действительно, президент Трамп предложил содействие в тушении лесных пожаров в Сибири, состоялся также обмен мнениями по экономическим делам»,— сказал господин Рябков.

Ранее к тушению пожаров в Сибири по требованию президента РФ подключилось Минобороны.

31 июля в минском «Президент-отеле» прошло заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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