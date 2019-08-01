Трамп и Путин обсудили торговые отношения США и России

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двусторонней торговли. Господин Трамп также «выразил обеспокоенность по поводу масштабных лесных пожаров» в Сибири, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся по инициативе американской стороны разговоре лидеров двух стран. В ходе беседы Дональд Трамп предложил Владимиру Путину помощь в борьбе с природными пожарами в Сибири. Главы государств «договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах».

Напомним, к тушению пожаров в Сибири по требованию президента России подключилось Минобороны. Ведомство направило свою группу в Красноярск и выделило для работы в регионе десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов. Возгорания тушат почти 3 тыс. человек при помощи более чем 60 воздушных судов. 30 июля удалось ликвидировать лесные пожары на площади 4,5 тыс. га. В огне находится еще почти 3 млн га лесов. В CNN подсчитали, что очагов возгорания на территории России больше сотни. Forbes обращает внимание, что пожары в Сибири видны из космоса, и публикует снимки. «Би-би-си» отмечает, что ситуация беспрецедентна.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Запад взволновала судьба Сибири».