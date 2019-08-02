Рубль споткнулся о торговые войны

Заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на китайский импорт привели к снижению курса доллара, обвалу юаня и снижению мировых индексов. Российский рубль тоже отреагировал на торговые войны и потерял более 1% по отношению к доллару и евро. При этом новые санкции против России из-за «дела Скрипалей» пока еще не оказывают влияния на рубль, считают эксперты.

Курс доллара на Московской бирже вырос более чем на 1%, перешагнув отметку 65 руб./$ после 12:00. Курс китайского юаня достиг минимума с ноября 2018 года. Вместе с тем доллар ослабил позиции по отношению к основным мировым валютам. Индекс DXY (отношение доллара к валютам шести стран) потерял 0,16%, снизившись до 98,21 пункта.

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По фондовым биржам прокатилась волна продаж. Индекс Шанхайской фондовой биржи CSI300, гонконгский Hang Seng, японский Nikkei 225 потеряли 1,5–2,2%. Европейские индексы к середине дня снизились на 1,9–2,8%. Индекс Московской биржи в начале дня опускался на 1,35%, а индекс РТС — на 2,79%, но после полудня они отчасти восстановили свои позиции.

Экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов:: Я думаю, что чем ниже будет рубль, тем будет лучше российской экономике, это все понимают. И будут рубль сознательно опускать. Мы в этой войне валютной не должны проигрывать, мы должны опережающими темпами опускать российскую валюту. Поэтому здесь нужно благодарить Дональда Трампа и наши финансовые власти за то, что рубль опускается. Предел есть, конечно. Если опустят до 67-68 к доллару – это будет очень хорошо и для экономики, и как-то, может быть, инфляция у нас чуть раскачается. Но я сомневаюсь, потому что реальных доходов нет, экономика действительно стагнирует. Источник: “Ъ FM”

Падению курсов валют и индексов предшествовало заявление Дональда Трампа в Twitter, согласно которому США с 1 сентября введут дополнительные пошлины в размере 10% на китайские товары объемом $300 млрд. Сейчас уже действуют американские пошлины в размере 25% на товары стоимостью $250 млрд. Переговоры между США и КНР продолжатся в начале сентября, а пошлины будут действовать, пока не будут достигнуты договоренности, уточнил американский президент. МИД КНР, в свою очередь, предупредил об ответных мерах в случае ввода новых пошлин.

Эскалация торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином, которая может негативно отразиться на состоянии мировой экономики, привела к тому, что глобальные игроки начали в спешном порядке выходить из рисковых активов, фиксируя длинные позиции на развивающихся рынках, отмечает аналитик «Финама» Сергей Дроздов.

«Тотальный уход от риска по широкому классу активов, включая такой крайне спекулятивный инструмент, как нефть, не обошел стороной и отечественные биржевые площадки, которые с начала текущего года благодаря притоку иностранного капитала продемонстрировали неплохой рост»,— добавляет он. «Дополнительные пошлины окажут в первую очередь влияние на мировую экономику в целом и Китай в частности, на темпы роста, а соответственно, и на спрос на основные продукты российского экспорта — нефть, газ, металлы»,— считает руководитель дирекции по операциям с акциями BCS Global Markets Олег Ачкасов. Падение американских и азиатских индексов, а также резкое падение нефти, по его словам, закономерно оказали давление на котировки российских компаний.

Одновременно в четверг господин Трамп подписал указ о введении санкций за нарушение закона о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act). Наблюдатели связывают их с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля весной 2018 года. Однако в самом указе Россия не упоминается. По мнению аналитиков БКС, санкционная тематика не является основным драйвером ослабления рубля, поскольку остается неясной форма этих санкций.

Виталий Солдатских