Рубль споткнулся о торговые войны

Заявления президента США Дональда Трампа о введении новых пошлин на китайский импорт привели к снижению курса доллара, обвалу юаня и снижению мировых индексов. Российский рубль тоже отреагировал на торговые войны и потерял более 1% по отношению к доллару и евро. При этом новые санкции против России из-за «дела Скрипалей» пока еще не оказывают влияния на рубль, считают эксперты.
Курс доллара на Московской бирже вырос более чем на 1%, перешагнув отметку 65 руб./$ после 12:00. Курс китайского юаня достиг минимума с ноября 2018 года. Вместе с тем доллар ослабил позиции по отношению к основным мировым валютам. Индекс DXY (отношение доллара к валютам шести стран) потерял 0,16%, снизившись до 98,21 пункта.
По фондовым биржам прокатилась волна продаж. Индекс Шанхайской фондовой биржи CSI300, гонконгский Hang Seng, японский Nikkei 225 потеряли 1,5–2,2%. Европейские индексы к середине дня снизились на 1,9–2,8%. Индекс Московской биржи в начале дня опускался на 1,35%, а индекс РТС — на 2,79%, но после полудня они отчасти восстановили свои позиции.
Я думаю, что чем ниже будет рубль, тем будет лучше российской экономике, это все понимают. И будут рубль сознательно опускать. Мы в этой войне валютной не должны проигрывать, мы должны опережающими темпами опускать российскую валюту. Поэтому здесь нужно благодарить Дональда Трампа и наши финансовые власти за то, что рубль опускается. Предел есть, конечно. Если опустят до 67-68 к доллару – это будет очень хорошо и для экономики, и как-то, может быть, инфляция у нас чуть раскачается. Но я сомневаюсь, потому что реальных доходов нет, экономика действительно стагнирует.
Источник: “Ъ FM”
Падению курсов валют и индексов предшествовало заявление Дональда Трампа в Twitter, согласно которому США с 1 сентября введут дополнительные пошлины в размере 10% на китайские товары объемом $300 млрд. Сейчас уже действуют американские пошлины в размере 25% на товары стоимостью $250 млрд. Переговоры между США и КНР продолжатся в начале сентября, а пошлины будут действовать, пока не будут достигнуты договоренности, уточнил американский президент. МИД КНР, в свою очередь, предупредил об ответных мерах в случае ввода новых пошлин.
«Тотальный уход от риска по широкому классу активов, включая такой крайне спекулятивный инструмент, как нефть, не обошел стороной и отечественные биржевые площадки, которые с начала текущего года благодаря притоку иностранного капитала продемонстрировали неплохой рост»,— добавляет он. «Дополнительные пошлины окажут в первую очередь влияние на мировую экономику в целом и Китай в частности, на темпы роста, а соответственно, и на спрос на основные продукты российского экспорта — нефть, газ, металлы»,— считает руководитель дирекции по операциям с акциями BCS Global Markets Олег Ачкасов. Падение американских и азиатских индексов, а также резкое падение нефти, по его словам, закономерно оказали давление на котировки российских компаний.
Одновременно в четверг господин Трамп подписал указ о введении санкций за нарушение закона о контроле над химическим и биологическим оружием (CBW Act). Наблюдатели связывают их с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля весной 2018 года. Однако в самом указе Россия не упоминается. По мнению аналитиков БКС, санкционная тематика не является основным драйвером ослабления рубля, поскольку остается неясной форма этих санкций.
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