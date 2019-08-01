СКР завел первое дело из-за лесных пожаров в Сибири

Следственный комитет России завел уголовное дело о халатности (ст. 293 УК) из-за лесных пожаров в Красноярском крае, сообщается на сайте ведомства. Фигурантами дела стали чиновники регионального министерства лесного хозяйства. Их имена и должности не сообщаются.

По версии следствия, с 22 марта по 1 августа подозреваемые «не приняли мер, направленных на ликвидацию возникших лесных пожаров, в связи с чем пожары распространились на значительные территории». Следственные действия проходят в министерстве лесного хозяйства, региональном управлении МЧС и местном «Лесопожарном центре».

За неделю площадь лесных пожаров в Сибири выросла на 60%. К 31 июля она превысила 3 млн га. Всего в регионе зафиксировано 232 пожара, из них 137 в Иркутской области и 94 в Красноярском крае. Смог накрыл сибирские города, а дым дошел уже до Урала. Из-за разгула стихии в 42 субъектах России введен особый противопожарный режим, еще в нескольких регионах — Иркутской области, Красноярском крае, Республике Якутия и в одном муниципальном районе Бурятии — введен режим ЧС.

МЧС считает, что в распространении пожара на 3 млн га виноваты местные власти, которые «не смогли принять достаточные меры для недопущения возгораний и ликвидации их очагов».

Подробнее о потерях от лесных пожаров в Сибири читайте в материале “Ъ” «Тушению пожаров подыскивают плательщиков».