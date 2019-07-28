Замглавы МИД России назвал основные темы встречи комиссии по Ирану в Вене

Механизм расчетов с Ираном INSTEX, а также ситуация вокруг исследовательского реактора в Араке и завода по обогащению урана в Фордо станут основными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене, сообщил «РИА Новости» заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Рябков.

«INSTEX будет, конечно, но там много чего другого. Все проекты, которые продолжают реализовываться и испытывают трудности, в том числе связанные с американскими угрозами и прямым применением санкций — Фордо, Арак и все остальное — конечно, будут темами номер один»,— сказал господин Рябков.

Внеочередное заседание совместной комиссии по сохранению иранской ядерной сделки пройдет 28 июля в Вене. В комиссии примут участие Великобритания, Германия, Иран, Китай, Россия и Франция. Россию на встрече будет представлять Сергей Рябков.

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В 2015 году Иран и шесть мировых держав, в том числе США, подписали Совместный всеобъемлющей план действий (СВПД). Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции. В апреле 2019 года Вашингтон объявил о введении полного запрета на импорт иранской нефти. В ответ Тегеран предупредил о сокращении своих обязательств по ядерной сделке и начал обогащать уран выше 3,67%, требуя от партнеров по СВПД выполнения обязательств, предусмотренных ядерной сделкой.

Об угрозах Тегерана нарушить ядерную сделку читайте в материале “Ъ” «Разговор на языке ульти-атомов».