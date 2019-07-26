В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального в Москве пришли с обыском сотрудники полиции и Следственного комитета России, сообщил директор ФБК Иван Жданов в Twitter.

Господин Жданов сообщил, что причины визита сотрудников полиции и СКР пока неизвестны, следователи стоят у дверей ФБК.

Вечером в пятницу, 26 июля, с обыском также пришли к родителям мундепа по району Зюзино, экс-кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса. Господин Янкаускас связывает обыски с запланированным на 27 июля несанкционированным митингом у здания мэрии.

Ранее обыски прошли еще у нескольких экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы: Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Алексея Соловьева и Николая Баландина. Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили повестки на допрос к следователю. Вызовы связаны с уголовным делом по ст. 141 УК РФ (препятствие работе избирательных комиссий).

В субботу, 27 июля, у здания мэрии пройдет несанкционированная акция из-за отказа в регистрации независимым кандидатам на выборы в Мосгордуму. Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за участие в митинге. Против организаторов проводится административное расследование.

Подробнее о ситуации читайте в публикации “Ъ” «Следствие проводит предвыборные допросы населения».