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«Ослябя» (БДК-101)

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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 3

Большой десантный корабль проекта 775 (БДК-101) «Ослябя» (по кодификации НАТО — Ropucha class). Построен в Гданьске в Польше на верфи Stocznia Polnocna (ныне — Remontowa Shipbuilding). Введен в эксплуатацию 19 декабря 1981 года в составе Тихоокеанского военно-морского флота. С 2006 года БДК-101 носит название «Ослябя» в честь героя Куликовской битвы Родиона Осляби.

Корабль является плоскодонным, многопалубным и предназначен для переброски военной техники, войск и высадки десантников на необорудованное побережье. Выгрузка может производиться с носовой части и с кормы судна. Полное водоизмещение — 4080 т, длина — 112,5 м, ширина — 15 м, осадка — 3,7 м. Скорость хода — 18 узлов, дальность плавания — 6 тыс. морских миль на 12 узлах.

Экипаж состоит из 88 человек (в том числе 8 офицеров, 13 мичманов). Также на борту могут располагаться до 500 тонн техники и 225 десантников. На вооружении находятся две сдвоенные 57-миллиметровые артустановки АК-725, пусковая установка МС-73 для 122-миллиметровых реактивных снарядов «Град-М», четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Стрела-2», пусковая установка шнуровых зарядов.

В 1985–1986 и 1990–1991 годах корабль нес боевую службу в Индийском океане. Во время внутреннего конфликта в Йемене в 1986 году принимал участие в эвакуации советских граждан из города-порта Аден. В 1996, 1997, 1999 годах БДК-101 занимался доставкой грузов на полуостров Камчатка. В 1999 году эвакуировал с Чукотки сокращаемые воинские части. В составе флота успешно выполнил 15 боевых служб, перевез более 35 тыс. десантников, прошел более 112 тыс. миль. Неоднократно признавался лучшим кораблем II ранга Тихоокеанского флота.

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