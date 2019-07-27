Как американцев волнует тема НЛО и почему британцы не хотят на Луну

Инопланетяне улетели, но обещали вернуться

Тема существования инопланетного разума продолжает волновать американцев. Последний всплеск интереса вызвала публикация в газете The New York Times, в которой пять пилотов ВМС США рассказывают о встречах с неопознанными летающими объектами. Кроме тоого, уже более 1 млн пользователей Facebook собираются штурмовать военную базу «Зона 51» в Неваде, на которой, согласно легенде, хранятся свидетельства посещения Земли пришельцами. Между тем приводимые порталом Statista свежие данные неправительственного Национального центра сообщений об НЛО (National UFO Reporting Center) показывают, что количество случаев появления неопознанных летательных объектов в последние годы неуклонно снижается. Подробнее о том как американцев волнует тема НЛО — в материале “Ъ”.

От «сердечка» до «вафли»

По данным Unicode Consortium, до конца 2019 года в распоряжении пользователей появятся 230 новых эмодзи, включая «ленивца», «собаку-поводыря», «инвалидную коляску» и «вафлю». Таким образом, количество существующих смайликов перевалит за 3 тыс. Подробнее о том, когда появились первые эмодзи и как росло их количество — в материале “Ъ”.

Земля в иллюминаторе не видна?

Почти половина (48%) британцев не хотят лететь на Луну, если им выпадет такой шанс. Самой популярной причиной отказа стало простое отсутствие интереса. Такие выводы были сделаны по итогам соцопросов компании YouGov. Жители Великобритании, которые не планируют отправиться на Луну, говорят также, что там нечего смотреть, туда долго лететь или им попросту страшно. Подробнее о том, как относятся к полетам на Луну британцы — в материале “Ъ”.

Топлесс теряет сторонников

Все меньше женщин загорают топлесс в странах Западной Европы. В 2019 году доля француженок, загорающих таким образом, снизилась до 22%, хотя еще три года назад так загорала почти каждая третья жительница страны (29%). При этом в середине 1980-х почти половина (43%) француженок предпочитала загорать топлесс. К таким выводам пришла французская компания IFOP в ходе серии опросов. Причем загар без купальника выходит из обихода не только во Франции, но и в некоторых других европейских странах. Как сокращается количество загорающих топлесс — в материале “Ъ”.

Андрей Егупец, Артём Косенок, Ольга Шкуренко