В Европе становится меньше загорающих топлесс женщин

Все меньше женщин загорают топлесс в странах Западной Европы. В 2019 году доля француженок, загорающих таким образом, снизилась до 22%, хотя еще три года назад так загорала почти каждая третья жительница страны (29%). При этом в середине 1980-х почти половина (43%) француженок предпочитала загорать топлесс. К таким выводам пришла французская компания IFOP в ходе серии опросов, в которых приняли участие более 5 тыс. жительниц Западной Европы.

Загар без купальника выходит из обихода не только во Франции, но и в некоторых других европейских странах. В частности, в Великобритании (19% в 2019 году против 26% в 2016-м) и Италии (15% против 20% соответственно). На 7% уменьшилось число загорающих топлесс в Германии (с 41% до 34%). Чаще всего обнажают грудь на пляже испанки (48%), и там разница с 2016 годом составила только 1%.

Одна из основных причин, почему женщины стали меньше обнажать грудь на пляже — страх, что солнечные ванны могут вызвать рак (56% респонденток сообщили об этом). С другой стороны, опрошенные в возрасте до 25 лет отказываются от такого пляжного отдыха скорее из соображений безопасности. Респондентки также опасаются нежелательных взглядов со стороны мужчин (59%) и боятся сексуальных домогательств и насилия (51%). Кроме того, женщины не хотят слышать замечаний по поводу своего тела (41%). Вместе с тем любопытно, что респонденты обоих полов заявили, что их больше всего смущает, когда они видят женщину на пляже в закрытом купальнике для мусульманок буркини (68%), чем даже полностью обнаженных (55%) или загорающих топлесс (22%).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».