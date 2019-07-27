Почему британцы не хотят на Луну

Почти половина (48%) британцев не хотят лететь на Луну, если им выпадет такой шанс. Самой популярной причиной отказа стало простое отсутствие интереса. Такие выводы были сделаны по итогам соцопросов компании YouGov. Жители Великобритании, которые не планируют отправиться на Луну, говорят также, что там нечего смотреть (11%), туда долго лететь (7%) или им попросту страшно (5%). Еще 4% нашлось тех, кто считает, что благодаря ресурсам, затрачиваемым на космический полет, лучше было бы улучшить условия жизни на родной Земле.

Мужчины охотнее женщин полетели бы на Луну — больше половины (56%) заявили о готовности к полету против 31% среди женщин. Чем старше респонденты, тем менее они склонны к таким космическим экспериментам: среди британцев старше 55 лет не хотят на Луну 62%, тогда как среди участников опроса от 18 до 24 лет таких только 32%. Почти каждый второй британец не считает важным, если астронавтов вновь отправят на Луну, а 9% вообще не думают, что человечеству обязательно осваивать космос.

Чуть больше трети респондентов (35%) говорят, что нужно сократить бюджет Космического агентства Великобритании, 29% предлагают оставить его прежним, а 19% хотят увеличить. Для сравнения, в аналогичном опросе, проведенном компанией YouGov в США, 70% американцев выступили против сокращения бюджета NASA. Что же касается обсуждаемой в настоящее время отправки астронавтов на Марс, то 56% жителей Великобритании думают, что не доживут до этого времени.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».